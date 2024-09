Jhon Jáder Durán, envuelto en una polémica con Aston Villa: la acción por la que lo señalan

Jhon Jáder Durán está imparable en la temporada. A pesar de no ser titular en Aston Villa, siempre responde cuando le dan la más mínima oportunidad en el terreno de juego. Prueba de ello es lo hecho en la Premier League , donde, con menos de 30 minutos por partido, logró anotarle al West Ham, Leicesester, Everton y Wolverhampton. Se convirtió en una buena alternativa para el técnico.

Por eso, al ver su alto nivel, el entrenador Unai Emery confió en el delantero colombiano y lo alineó como titular para el compromiso de este martes 24 de septiembre. Allí, los 'villanos' visitaron al Wycombe Wanderers, por la tercera ronda de la Carabao Cup . Era una buena chance para que demostrara su talento, calidad y que tiene con qué pelear por un lugar en el once inicialista.

Jhon Jáder Durán, atacante colombiano del Aston Villa, en acción de juego de la Carabao Cup Getty Images

Y estuvo a la altura. Jhon Jáder Durán fue clave en la victoria 2-1 y clasificación para Aston Villa, que sueña con el título en este certamen. El 'cafetero' se inventó una acción individual, recibiendo la pelota en la mitad de cancha, entró al área y cuando quiso sacarse al arquero, cayó al suelo. De inmediato, pidió penalti, argumentando que lo habían tocado y el árbitro sancionó la infracción.

¿ERA PENAL? El colombiano Durán cayó en el área y el árbitro cobró la pena máxima en la Copa de la Liga inglesa.



📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa en #DisneyPlus pic.twitter.com/CuEYRoIdaC — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2024

El propio afectado se hizo cargo, asumiendo la responsabilidad y no falló. Potente remate, imposible de atajar para el guardameta Franco Ravizzoli, y puso el 2-0 parcial. Sin embargo, las opiniones no se hicieron esperar y hubo quienes dijeron que hubo simulación del atacante. De hecho, la cuenta partidaria 'Aston Villa Fans' afirmó que "no fue penalti, se dejó caer ante la salida del rival".

❌️ No fue penalti. Jhon Durán se dejó caer ante la salida del portero del Wycombe Wanderers. #AVFC pic.twitter.com/aDeTtBili2 — Aston Villa Español Fans (@AVFC_espanol) September 24, 2024

Publicidad

¿Era penalti? Fue la pregunta que muchos se hicieron al ver la jugada de manera detalla. No obstante, no hubo vuelta atrás y Jhon Jáder Durán continúa con su racha goleadora, que espera seguir en el próximo juego de los 'villanos', que chocarán con Ipswich Town, el domingo 29 de septiembre, a las 8:00 de la mañana (Hora de Colombia), en el estadio Portman Road, por la Premier.