Jhon Lucumí y la buena noticia que le abriría 'paso' a su posible fichaje por Real Madrid

Con el mercado de fichajes abierto, los equipos empezarán a mover sus fichas pensando en lo que será el 2025. Y, con los colombianos como principal atractivo, se espera que los más grandes de Europa sorprendan en esta ventana de invierno.

Uno de ellos es Jhon Lucumí, defensor central que, como lo había revelado semanas atrás Gol Caracol, estaba en el radar del Real Madrid, frente a la ‘oleada’ de lesiones que han sufrido durante la primera parte de la temporada.

Sin embargo, nombres como el de Virgil Van Dijk también habían ‘sonado’ en el entorno ‘merengue’. Y es que, no sería descabellado, pues desde el 1 de enero de 2025 el neerlandés puede negociar su pase con cualquier otro equipo, como agente libre. Esto ya que su contrato en Liverpool termina al final de la temporada y todavía no se ha hablado de renovación.

"No hay ninguna fecha límite. Veremos qué nos depara el futuro. ¿Hay alguna novedad? No", fueron las palabras del defensor, quien es una de las principales ‘estrellas’ de los ‘reds’ y titular indiscutible en el equipo.

No obstante, en España el diario ‘Marca’ fue tajante frente a la posibilidad y, enfatizando en que es un movimiento descartado para el Real Madrid, el neerlandés, por lo menos en el cuadro madrileño, no terminará. “El Real Madrid no está interesado en fichar a Virgil Van Dijk este verano, a pesar de los informes que lo vinculan con el defensa”, citó el portal anteriormente mencionado.