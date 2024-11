Johan Mojica, entre lágrimas, tras gol con Mallorca: "Son muchas cosas que la gente no ve"

Después de la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas , donde sumó varios minutos con la Selección Colombia , en las derrotas 3-2 con Uruguay y 0-1 frente a Ecuador, Johan Mojica regresó a su club. Allí, se puso a disposición del técnico, Jagoba Arrasate, y respondió en el terreno de juego. Y es que este sábado 23 de noviembre, le dio la victoria al Mallorca.

El desarrollo del encuentro fue movido, lleno de goles. En el estadio de Gran Canaria, la visita se puso arriba, gracias a las anotaciones de Dani Rodríguez y Robert Navarro. Pero el local reaccionó, rápidamente, y logró el empate, por intermedio de Dário Essugo y Fábio Silva, de penalti. Con el marcador 2-2, parecía que las cosas terminarían en empate, pero no.

Al minuto 90+1', se sancionó un tiro libre indirecto adentro del área de Las Palmas. Allí, Johan Mojica se hizo cargo e infló las redes, decretando el 3-2 definitivo y sumando tres puntos en la tabla de posiciones, donde Mallorca es sexto, con 21 puntos, en puestos de Conference League, tras 14 partidos disputados en La Liga de España, de la temporada 2024/2025.

Por eso, el lateral izquierdo no ocultó su felicidad. En declaraciones posteriores al juego, la periodista que lo entrevistó, le dijo: "Te siento, incluso, muy emocionado". Estas palabras llevaron a que el futbolista 'cafetero' no pudiera contener las lágrimas y, en medio del llanto, respondiera lo que estaba viviendo y había ocurrido en el último tiempo, que no es fácil.

Johan Mojica, lateral colombiano que milita en el Mallorca. Florencia Tan Jun/Getty Images

Publicidad

"Sí, la verdad es que son muchas cosas que la gente no ve, a nivel de salud y esfuerzo, quizá solo mi pareja, mis niños, mis padres y unos pocos amigos que tengo, a quienes les agradezco por el apoyo, y ellos me ayudan siempre. El apoyo de los que te dije es único. Feliz de terminar el partido así de sano", afirmó Johan Mojica, de entrada en su respuesta.

Johan Mojica, COMPLETAMENTE EMOCIONADO con @ainhooa_perez tras ser el héroe del Mallorca 🥹👏👏👏👏



Qué importante es el apoyo de la familia y qué bonito es acordarse de ellos ❤️#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/zvUgzaXJBO — DAZN España (@DAZN_ES) November 23, 2024

Pero no fue lo único que dijo y siguió con el tema. "Esta victoria va para cada uno de ellos, los que me apoyan y siguen. Por supuesto, también para los miles de hinchas del Mallorca y la gente, en general, quienes pudieron venir y los que nos siguieron desde sus casas", sentenció el lateral izquierdo de la 'tricolor' y Mallorca, donde también es pieza clave.