Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal sigue 'volando' en Flamengo: vea su gol contra Santos en el Brasileirao

Jorge Carrascal sigue 'volando' en Flamengo: vea su gol contra Santos en el Brasileirao

Este domingo, Flamengo se enfrentó a Santos con protagonismo del volante colombiano Jorge Carrascal que anotó el segundo tanto en la cuenta del 'mengao'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal en Flamengo vs. Santos.
Jorge Carrascal en Flamengo vs. Santos.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad