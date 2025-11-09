Jorge Carrascal sigue 'volando' en Flamengo: vea su gol contra Santos en el Brasileirao

Publicidad
El volante colombiano Jorge Carrascal continúa cosechando buenas actuaciones con Flamengo, tras anotar el segundo tanto en la cuenta sobre Santos por el Brasileirao.
A los 51 minutos, Giorgian de Arrascaeta le filtró un gran pase al 'cafetero', quien solo contra el arquero definió potente con pierna derecha.
🚨 GOOOL! Jorge Carrascal!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) November 9, 2025
Flamengo [2] - O Santos
Assistência excepcional do Arrascaeta!
Sigam: @golsdobrasil1
pic.twitter.com/PG7raep569