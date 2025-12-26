¿A qué hora y en dónde ver, EN VIVO POR TV HOY, Manchester United vs. Newcastle, por Premier League?

Como cada 26 de diciembre, el balón rodará en el fútbol inglés, aunque este año de manera casi simbólica, con el Manchester United-Newcastle, apertura de la 18ª jornada de la Premier League, como único partido.

El famoso Boxing Day del día después de Navidad se concentrará por lo tanto en esos 90 minutos en Old Trafford ya que la liga inglesa ha preferido programar siete encuentros de la jornada el sábado 27 y los dos últimos el domingo 28, principalmente por las preferencias de las televisiones.

"La liga se adapta al calendario. Podemos asegurar que la próxima temporada tendremos más partidos de la Premier League en el Boxing Day ya que esa fecha caerá en sábado", avanzaron los responsables del campeonato cuando se supo que la tradición quedaba muy deslucida en este 2025.

El partido elegido pondrá frente a frente a dos formaciones, Manchester United (7º) y Newcastle (11º), que están luchando por acercarse a la pelea de los puestos altos.



Antes del choque están a tres y seis puntos respectivamente del cuarto lugar del Chelsea, el último de los equipos de la zona de clasificación a la próxima Liga de Campeones.

El capitán portugués del United, Bruno Fernandes, lesionado en un muslo el pasado fin de semana, está de baja en principio para "algunos partidos" y será el gran ausente de la velada.



El cuadro de Manchester saldrá a la acción este viernes 26 de diciembre, cuando reciba en Old Trafford a Newcastle, por el duelo correspondiente a la jornada número 18 del fútbol inglés.

Este encuentro, que está estipulado iniciar a las 3:00 p.m. (hora colombiana), tendrá la transmisión de ESPN y Disney + Premium.



-- Programa de la 18ª jornada de la Premier League

- Viernes:

Manchester United - Newcastle

- Sabado:

Nottingham Forest - Manchester City

Arsenal - Brighton

Brentford - Bournemouth

Burnley - Everton

Liverpool - Wolverhampton

West Ham - Fulham

Chelsea - Aston Villa

- Domingo:

Sunderland - Leeds

Crystal Palace - Tottenham