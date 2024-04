Juan Carlos Osorio: "No quiero darme otro año sabático, quiero trabajar"

Este jueves, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', tuvieron una charla abierta y amena con el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien en este 2024 estuvo dirigiendo en Brasil al Athlético Paranaense, entre enero y marzo pasado, y que cuenta con una amplia experiencia a nivel de nuestro país y también en el exterior.

El risaraldense comenzó dándole un vistazo a lo sucedido en la presente semana en la Champions League, en donde Real Madrid se enfrentará con Bayern Múnich y PSG se medirá con Borussia Dortmund, en la fase semifinal del prestigioso torneo.

"Real Madrid, por lo visto, nuevamente muestra esa gran relación que tiene con la Champions. No es la primera vez estando por fuera o por debajo en la serie, al final es capaz de progresar. Así en esa llave de final Real Madrid es el favorito. Ahí ya, el rival tiene la oportunidad de competir y ganar. Debemos dejar la idea desatinada de pensar que los rivales son unos desgraciados por jugar a otra idea", expresó inicialmente Osorio.

Jugadores del Real Madrid, celebrando su paso a las semifinales de la Champions League. DARREN STAPLES/AFP

De igual manera, el entrenador colombiano también opinó sobre la otra serie de semifinal del torneo de la UEFA. "Va a ser un gran partido, Borussia se asemeja mucho al Atlético de Madrid, por eso fue capaz de eliminarlo. PSG es más similar al City, al Barcelona al Arsenal", apuntó el DT.

En el mismo espacio, Javier Hernández Bonnet le indagó sobre su futuro en el fútbol profesional. "Estoy en Medellín. No, yo no quiero darme otro año sabático, ya quiero trabajar. Desafortunadamente los dos últimos proyectos dejaron en Zamalek, de Egipto, un 67 por ciento de los puntos, sobre 22 juegos, hay que ser claro que no me pagaron el contrato, no cumplieron y decidí regresar. En Paranaense hice el 69 por ciento de los puntos, pero hubo discrepancias con los directivos. Un equipo de 22 jugadores y tenía seis defensores centrales... Básicamente, no llegamos a acuerdos con ellos. Así que estoy buscando un proyecto deportivo que pueda disfrutar, que pueda tener línea directa con los dueños", finalizó Juan Carlos Osorio.