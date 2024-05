Juan Fernando Quintero, tema polémico en Racing con la Selección Colombia en el medio

Juan Fernando Quintero fue uno de los 28 jugadores escogidos por Néstor Lorenzo de cara a participar en los partidos previos a lo que será la Copa América de Estados Unidos 2024.

El colombiano viene destacándose con Racing de Argentina, siendo pieza clave del planteamiento táctico de Gustavo Costas en el cuadro 'albiceleste'.

Con el título de figura y de pieza clave puesto en su nombre, según reporta el medio 'El Gráfico', 'Juanfer' habría pedido permiso a la 'academia' para unirse a la concentración en Barranquilla del combinado nacional. Sin embargo, aseguran que el viaje del jugador hacia Colombia tendría solo tiquete de ida, pues su permanencia en Racing estaría con un gigante signo de interrogación.

A falta de jugar los partidos contra Deportivo Riestra y Lanús, los últimos dos de este semestre, el cuadro de Avellaneda habría accedido a que el colombiano se fuera para su país natal para sumarse a la 'Tricolor'.

Publicidad

No obstante, el descontento de Gustavo Costas no se hizo esperar. "Que yo sepa no se va. Lo necesitamos a Quintero como a todos. Con Juanfer tenemos otra manera de jugar. Ojalá esté 10 puntos, cuando entran tienen que estar todos al 100%", fueron las palabras del estratega, luego del reciente partido contra Sportivo Luqueño, por Copa Sudamericana.

Juan Fernando Quintero, con Racing, en el partido contra Boca Juniors, por la Copa de la Liga de Argentina. Marcelo Endelli/Getty Images

Y es que según informan desde Argentina, las reiteradas ausencias de Quintero y la falta de minutos serían algunos de los fuertes argumentos para que el futbolista se despidiera del fútbol argentino. "Primero fue por un problema familiar. Ahora es por la Selección. Algunas molestias físicas y el armado táctico que utiliza Gustavo Costas también le hicieron perder terreno al crack cafetero", listaron en 'El Gráfico'.

Publicidad

De hecho, en el mencionado medio aseguran que, bajo este contexto, Quintero Paniagua vería de la mejor manera volver al fútbol colombiano para representar, una vez más, al equipo de sus amores: Independiente Medellín, también para estar más cerca de su familia, cosa que vería como una prioridad. "Quintero no vería con malos ojos volver a radicarse en Medellín para estar cerca de los suyos y ya se especula con un posible regreso al DIM, club del cual es ídolo", destacaron en el mencionado medio argentino.

Esta semana se conocerá el futuro del deportista. Colprensa

Finalmente, aseguran que es probable que Racing busque retener al jugador también debido a la buena imagen que ha dejado en los partidos en los que ha destacado, además de que tiene ganado el corazón de los hinchas, no solo por su talento en la cancha, sino también por la gran carisma característica del zurdo.