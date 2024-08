Juan Fernando Quintero, figura de Racing y las palabras sobre su futuro: ¿se va?

Racing de Argentina dio el primer golpe en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 al vencer este martes 2-0 a Huachipato de Chile en Viña del Mar.

La Academia se quedó con el encuentro gracias a un remate del delantero Adrián Martínez desde el centro del área en el minuto 32y un penal convertido por el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero en el 89.

Tan pronto culminó el encuentro, 'Juanfer' dio un emotivo mensaje y de paso dejó entrever su futuro en las toldas del equipo de la 'Academia', ante algunos rumores de prensa que indicaron sobre algunas posibilidades de que se fuera del balompié argentino, de cara al segundo semestre de 2024.

“Fue muy importante el triunfo, merecimos la victoria y fuimos superiores. Somos un grupo muy unido, siempre estamos juntos. Era importante que estuviéramos todos enfocados en este partido. Creo que quedó reflejado en el festejo del gol. Yo estoy contento en Racing, siempre lo he expresado, no puedo controlar lo que se dice afuera, son noticias que surgen. Por mi parte yo nunca dije palabras que por ahí salieron. Hoy sabemos que estamos, mañana no sabemos, pero esto es así. Yo estoy feliz en Racing”, dijo el experimentado mediocampista.

¿Cómo fue el partido entre Huachipato y Racing, por Copa Sudamericana?

Aunque los locales manejaron el balón durante el primer tiempo, Racing inquietó a Huachipato con una presión alta y agresiva.

Fue así que llegó la apertura de la cuenta. Adrián Martínez recuperó el balón cerca del área grande de Huachipato y abrió la cancha para que el extremo Johan Carbonero desbordara por el sector derecho.

Carbonero se internó en el área y dio el pase para que el propio Martínez batiera al portero Fabián Cerda en el minuto 30.

Huachipato intentó empatar el encuentro, pero pese al dominio del balón, no fue capaz de rematar a la portería de Gabriel Arias en todo el primer tiempo.

La segunda parte apenas tuvo momentos destacados, pero cuando parecía que llegaría el ocaso del partido sin más acciones de peligro, Fabián Cerda cometió un penal contra Martínez.

El delantero aprovechó una caída del defensor local Renzo Malanca para encarar solo al portero, que terminó derribándolo en el área.

El VAR llamó al peruano Roberto Pérez, quien revisó la jugada y decretó la pena máxima.

El mediocampista Juan Fernando Quintero, que había ingresado en el segundo tiempo, tomó la responsabilidad y disparó fuerte y ajustado hacia el palo izquierdo.

Juan Fernando Quintero y un festejo de gol con Racing en la Copa Sudamericana frente a Huachipato. JAVIER TORRES/AFP

Racing alargó su invicto ante equipos chilenos en copas internacionales, y volvió al triunfo luego de dos fechas sin ganar en el torneo local argentino.

Pese al esfuerzo de Huachipato, que se encuentra en zona de descenso del fútbol chileno, no llevó peligro al área rival y cerró el cotejo sin ningún tiro al arco.