Jugador colombiano que sufrió paro cardíaco en Argentina y sus impactantes palabras

El jugador Oswaldo Balanta, quien sufrió un paro cardiaco durante el entrenamiento con San Lorenzo el pasado 26 de marzo, y ya dado de alta tras este suceso, habló por primera vez de lo que recuerda de ese momento.

El futbolista con pasado en Boca Juniors de Cali, generó un gran susto en el balompié argentino, luego de que su salud estuviera en peligro durante las últimas semanas; de a poco, se está incorporando nuevamente a su habitual estado físico.

En entrevista con 'SportCenter', Balanta Yantén rememoró de lo que sintió y de lo poco que se acuerda de ese trágico momento en su vida: "Me acuerdo muy poco. Me acuerdo el inicio del entrenamiento, del resto no recuerdo mucho".

Continuó diciendo: "Me contaron lo que pasó, que tuve un paro. Cómo actuaron los médicos, cómo corría todo el mundo. Se movieron muy rápido y supieron actuar a tiempo, y gracias a Dios, se dio bien. Yo nunca he tenido nada respecto a eso y en mi familia no se han visto casos tampoco".

Además, en conversación con el medio argentino, el delantero sostuvo estar muy agradecido con los miembros de San Lorenzo, en especial de su compatriota Johan Romaña: "Él siempre ha estado ahí desde que llegué. El apoyo es constante. Fueron a visitarme él, los profesores, los médicos. Todos muy contentos por lo que se vivió y gracias a Dios salió todo bien", dijo.

Por último, habló sobre su vuelta a las canchas: "Si Dios quiere, en tres o cuatro meses termina la recuperación. Después de la recuperación volvería a empezar despacio, haciéndome estudios".

¿Qué le ocurrió a Oswaldo Balanta?

El jugador con 23 años, que se encontraba en pruebas en la reserva de San Lorenzo, bajo las órdenes de Damián Ayude, inesperadamente se descompensó en un entrenamiento. Los médicos del 'ciclón' hicieron su trabajo rápidamente para salvar la vida del futbolista colombiano, le realizaron trabajos de RCP y desfibrilación. Luego estuvo hospitalizado dos semanas y confía pronto en retomar su vida como atleta de alto rendimiento.

Hay que recordar que en el partido de San Lorenzo frene a Lanús por la Liga Argentina, tras el gol de Iker Muniain, todos los jugadores se reunieron no solo a festejar, sino que mostraron una camiseta con la frase: "Fuerza Balanta".

