Jugador de Manchester City que se jugó partido aparte contra Luis Díaz, le dio palo a Liverpool

Ester lunes aún se sigue hablando de Liverpool, líder absoluto de la Premier League con 34 puntos, del triunfo claro e inobjetable por un 2-0 sobre el Manchester City de Pep Guardiola y de todas las bondades que muestran los dirigidos por Arne Slot, que le ha venido sacando todo el potencial a Luis Díaz.

Precisamente en el partido del domingo pasado en Anfield Road se observó un candente cara a cara entre Díaz Marulanda y Kyle Walker, quienes lucharon y disputaron cada duelo como si fuera el último. Incluso en una que otra acción del clásico del fútbol inglés del fin de semana pasado, se vio que el colombiano y el británico alcanzaron a cruzar palabras.

La velocidad y picardía del nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, hizo mella en la defensa del City e incluso el penalti que significó el segundo gol de los 'reds' se presentó por una falta contra el número '7'.

Luis Díaz en Liverpool vs Manchester City - Foto: AFP

Así, mientras que Liverpool celebró su victoria, con 'Luchito' como uno de los destacados; Manchester City siguió de capa caída, sufriendo por los malos resultados y separado por once unidades del actual líder de la Premier.

¿Qué dijo Kyle Walker para molestar a Liverpool?

"Nuestro objetivo con Manchester City no es hablar de títulos en noviembre o diciembre, algo que no lo hicimos cuando éramos líderes de la liga. Al final, no estamos muy lejos del Arsenal o de los equipos que se encuentra allí arriba en la tabla", dijo Walker a los periodistas, dejando entrever que no los den 'por muertos' e incluso algunos lo tomaron en Inglaterra como un mensaje a Liverpool, que pasa por un gran momento.

"Lo único que podemos hacer es felicitarlos y aprender de Liverpool. Pero al mismo tiempo, todavía estamos en diciembre, no al final de la temporada, por lo que aún pueden pasar muchas cosas y se pueden tomar decisiones más drásticas", agregó el lateral de los 'ciudadanos'.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Liverpool?

En la Liga de Inglaterra no hay tregua y este miércoles se volverá a jugar una nueva fecha. Es así como Liverpool visitará a Newcastle este miércoles 4 de diciembre, en duelo previsto para las 2:30 p.m. (hora de nuestro país).