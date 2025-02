Jugadores de Selección Colombia: hora y dónde ver EN VIVO los partidos del fin de semana

Un nuevo fin de semana comienza, y con ello, los jugadores de la Selección Colombia tendrán actividad con sus respectivos clubes en las ligas del mundo. Hay partidazos y se espera que los 'nuestros' tengan buena participación: James Rodríguez y León reciben a Tigres , mientras que Luis Díaz y el Liverpool enfrentarán al Manchester City.

A continuación, le presentamos la agenda de cómo estarán los deportistas de la 'amarilla' en acción este fin semana.

Así jugarán los futbolistas de Selección Colombia, este fin de semana:

ARQUEROS

Camilo Vargas

Partido: Santos Laguna vs. Atlas

Día: domingo 23 de febrero.

Hora: 6:00 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Vix Premium

Camilo Vargas, arquero y figura en el Atlas de México. Simon Barber/Getty Images

Álvaro Montero

Partido: Deportivo Cali vs. Millonarios

Día: domingo 23 de febrero.

Hora: 6:10 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Win

David Ospina (lesionado)

Partido: Alianza FC vs. Atlético Nacional

Día: domingo 23 de febrero.

Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Win

DEFENSAS

Carlos Cuesta

Partido: Galatasaray vs. Fenerbahçe

Día: lunes 24 de febrero.

Hora: 12:00 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Juan David Cabal - lesionado

Jhon Lucumí

Partido: Parma vs. Bolonia

Día: sábado 22 de febrero.

Hora: 9:00 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Lucumí fue catalogado como el tercer mejor defensor en la Champions League. Foto: Getty Images.

Johan Mojica

Partido: Sevilla vs. Mallorca

Día: lunes 24 de febrero.

Hora: 3:00 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Santiago Arias

Partido: Bahía vs. Juazeirense

Día: sábado 22 de febrero.

Hora: 4:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Cristian Borja

Partido: Pumas vs. América

Día: sábado 22 de febrero.

Hora: 10:05 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Yerry Mina

Partido: Cagliari vs. Juventus

Día: domingo 23 de febrero

Hora: 2:45 p.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Dávinson Sánchez

Partido: Galatasaray vs. Fenerbahçe

Día: lunes 24 de febrero.

Hora: 12:00 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: no será transmitido para Colombia.

Dávinson Sánchez en medio del partido entre Galatasaray y AZ, por los 'play-offs' de la Europa League. Ahmad Mora - UEFA/UEFA via Getty Images

Daniel Muñoz

Partido: Fulham vs. Crystal Palace

Día: sábado 22 de febrero.

Hora: 10:00 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

MEDIOCAMPISTAS

Kevin Castaño: Krasnodar se enfrentó en duelo de preparación al Dinamo Moscú, este viernes. Su nombre ha sido relacionado con River Plate.

Sebastián Gómez

Partido: Maringa FC vs. Coritiba

Día: sábado 22 de febrero.

Hora: 2:00 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jhon Arias

Partido: Fluminense vs. Bangú

Día: domingo 23 de febrero.

Hora: 4:30 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Globo.

Juan Fernando Quintero

Partido: Tolima vs. América de Cali

Día: domingo 23 de febrero.

Hora: 8:20 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Win.

Jefferson Lerma

Partido: Fulham vs. Crystal Palace

Día: sábado 22 de febrero.

Hora: 10:00 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

James Rodríguez

Partido: Club León vs. Tigres

Día: sábado 22 de febrero.

Hora: 8:00 p.m.

Transmisión: Win+

Richard Ríos le dio el triunfo al Palmeiras frente al Santos por el Campeonato Paulista. Sports Press Photo/Getty Images

Richard Ríos

Partido: Mirassol vs. Palmeiras

Día: domingo 23 de febrero.

Hora: 4:30 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Globo.

Gustavo Puerta

Partido: Sunderland vs. Hull City

Día: sábado 22 de febrero.

Hora: 7:30 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será transmitido

Juan Camilo Portilla: su equipo, Talleres de Córdoba, se enfrentó Deportivo Riestra, por la séptima jornada de la Liga de Argentina.

Mateus Uribe

Partido: Alianza FC vs. Atlético Nacional

Día: domingo 23 de febrero.

Hora: 4:00 p.m. (Hora de Colombia)

Transmisión: Win

Jorge Carrascal: Dinamo Moscú se enfrentó en duelo de preparación al Krasnodar, mientras su nombre está vinculado con clubes de Sudamérica.

DELANTEROS

Jhon Córdoba: Krasnodar se enfrentó en duelo de preparación al Dinamo Moscú, este viernes.

Jhon Jader Durán: salió expulsado con Al Nassr , que perdió con Al-Ettifaq 2-3. El delantero colombiano vio la roja al minuto 90+2.

Jhon Durán con Al Nassr - Foto: Getty Images

Luis Díaz

Partido: Manchester City vs. Liverpool

Día: domingo 23 de febrero.

Hora: 11:30 a.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Rafael Santos Borré

Partido: Caixas vs. Sport Club Internacional

Día: sábado 22 de febrero.

Hora: 2:30 p.m. (Hora de Colombia).

Transmisión: no será transmitido.

Carlos Gómez: su club, Stade de Rennes se enfrentó al Reims, por la Ligue 1 de Francia.