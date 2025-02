James Rodríguez desnudó una verdad de la Liga MX; comentarista explotó y lo dijo todo

La presencia de James Rodríguez y la forma en la que está brillando en el fútbol mexicano han generado comentarios, análisis y repercusiones por su actualidad pero al mismo tiempo por el nivel que hay en la Liga MX.

Por eso, el reconocido periodista David Faitelson, de ‘TUDN’, decidió referirse al mediocampista colombiano y hacer un balance de lo que ha sido su arranque fenomenal con la camiseta de los ‘esmeralda’, pero sorprendentemente también hizo una reflexión sobre el rendimiento del campeonato ‘manito’, donde el ‘10’ se ha sentido cómodo y con espaciosa para destacar.

“James Rodríguez está dominando el fútbol mexicano, cosa que no pudo hacer en el Sao Paulo, de Brasil, ni en el Rayo Vallecano español, el colombiano está convertido en lo que es, un crack, pero al mismo tiempo de alguna manera esparce dudas sobre el verdadero nivel de la Liga MX”, comenzó diciendo el citado comunicador.

Por James Rodríguez hay dudas sobre el nivel de la Liga MX

A pesar de que le dio crédito al compromiso, el carácter y el talento que viene mostrando el ‘10’ colombiano, también decidió mencionar que es algo a tener en cuenta, que luego de varios fracasos a nivel de clubes, pueda estar tan protagonista en suelo mexicano.

“Tiene dos goles, 4 asistencias, su arribo al fútbol mexicano ha sido fantástico y en los próximos días veremos cómo se adapta un veterano de 28 años como Sergio Ramos, no sabemos el nivel de fútbol que tenemos realmente. No ha existido una forma veraz de probarlo, no sé si en el Mundial Clubes sabremos”, añadió Faitelson.

Pero luego llegó la frase más contundente del periodista, en la que decidió juntar a las dos estrellas que llegaron a México para este 2025, ambos con pasado en el Real Madrid.

“Por lo pronto James se ríe del nivel de la Liga MX y Sergio Ramos se prepara para saltar a la cancha”, cerró en su opinión sobre las figuras que arribaron a territorio ‘manito’.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido del Club León de la Liga MX Getty Images

Eduardo Berizzo, fundamental para James Rodríguez

Luego de varios técnicos que no confiaron en la calidad y experiencia del mediocampista colombiano, el entrenador argentino de León avaló su llegada, le dio la capitanía y de paso el ‘espaldarazo’ que necesitaba para volver a brillar.

“Es verdad que Berizzo parece haber encontrado el sitio y responsabilidades adecuadas en la cancha para que James esté contento, el León se acomoda a los alcances físicos de James, les ha funcionado muy bien. León domina con ocho partidos, es el único invicto, fue a la cancha del tricampeón, al América le jugó de tú a tú y pudo haber ganado si no fuera por el arquero”, opinó David Faitelson.