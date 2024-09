Jugó 60 partidos en Colombia y, ahora, disputa la Champions League con un club de Croacia

Empezó una nueva edición de la Champions League y las historias no tardaron en aparecer. En esta ocasión, el protagonista fue un jugador colombiano, quien dijo presente en el compromiso entre Dinamo Zagreb y Bayern Múnich , en el Allianz Arena. A pesar de que no fue titular, estuvo en el banco de suplentes del conjunto croata, dirigido por el director técnico, Sergej Jakirović.

Estamos hablando de Juan José Córdoba, quien, con tan solo 21 años, ya está en Europa y se lo ganó a pulso. El nacido en Medellín tiene una historia única, que inspira y, que como él mismo se lo contó a Gol Caracol, "es cuestión de estar en el momento que es, aprovechar todo y, al final, uno es quien elige si rendirse o no". Definitivamente, luchó hasta el final y ve su recompensa.

En un punto, se alejó de las canchas para dedicarse al estudio: es contador público. Allí, el sueño de ser futbolista parecía desvanecerse, pero la vida y sus vueltas. El talento estaba, la ilusión seguía intacta y las ganas de 'romperla' nunca se habían ido. Alejarse de la familia fue complicado, ver cómo se le cerraban algunas puertas y recibir un 'no', era algo que golpeaba, pero lo logró.

"Estuve en los dos equipos 'paisas', es decir, Atlético Nacional e Independiente Medellín, pero, lastimosamente, por cuestiones externas, salí de ambos clubes. Termino en un equipo que se llamaba Molino Viejo, en el que estuve desde los 15 hasta los 17 años. En ese momento llegó la pandemia y justo después de eso, dije que no iba a volver a jugar fútbol", reveló el atacante.

Juan José Córdoba, feliz tras uno de sus goles con Deportivo Cali, en la Liga I-2024 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

"Estudié contaduría pública y lo saqué adelante. Pero se volvió a abrir la puerta, cuando fui a un torneo con la Selección Antioquia. En Pereira, me ve un gerente deportivo, se comunican y dicen que me quieren. Se da todo y ahí es cuando hago la primera prueba en Deportivo Cali, les gusta lo que hago, me quedo y después voy un tiempo a Fortaleza", añadió el colombiano.

En los 'amix', donde jugó 15 compromisos, se cansó de brillar, siendo incluso llamado a la Selección Colombia Sub-20. Por eso, regresó al cuadro 'azucarero', donde, con goles, se ganó su lugar. En la institución vallecaucana, le bastaron 45 juegos para convencer al Dinamo Zagreb y dar el salto al 'viejo continente'. Ahora, disfruta del fútbol de Croacia y grandes eventos como la Champions.