A jugador de Juventus, le bajaron la pantaloneta: curiosa imagen en la Champions League

Con una puesta en escena imponente, autoritaria ante su gente, bien trabajada en lo táctico y mejor gestionada con el paso de los minutos, Juventus se estrenó en la Champions League , con una clara victoria sobre PSV (3-1).

La última vez que la 'Juve' jugó 'Champions' fue el 2 de noviembre de 2022. Una derrota ante el PSG en el Juventus Stadium que certificó su eliminación. Desde ese momento, un periplo indigno para un equipo de la talla de la 'Vecchia Signora'. Lejos del título de la Serie A, superado por los escándalos extradeportivos y castigado por la UEFA sin competiciones europeas en la temporada 2023-24.

Pasaron exactamente 685 días hasta que el conjunto turinés volvió a escuchar el himno de esta reformada competición. Mismo escenario, en un Juventus Stadium lleno hasta la bandera. Pero un cambio radical. En el banquillo, Motta parece haber encontrado la clave para hacer disfrutar a la afición. Gente nueva que brilla y jóvenes de las categorías inferiores que lo dejan todo.

La ilusión de la afición por un buen inicio de campaña está justificada. El equipo se encargó de hacer olvidar los dos últimos empates ligueros con un gran partido en el que, eso sí, fue el PSV el que tuvo la primera gran ocasión. Fue un disparo de Til el que a punto estuvo de abrir el marcador. Ocasión muy clara, pero que el centrocampista no acertó a rematar con precisión.

Publicidad

Nada más del campeón neerlandés hasta el último minuto. La 'Juve', en cuanto carburó, dominó hasta el final. Le bastó una pequeña ocasión creada por Yildiz y Nico González para enchufarse, para hacer saltar una chispa definitiva. Y no hizo falta ni siquiera cambiar a los protagonistas para abrir el marcador solo un minuto después.

A Khéphren Thuram lo frenaron ¡agarrándole los pantalones!



📺 Mirá la #Champions en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/hyIKCnMBFQ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2024

Nico encontró abierto a Yildiz y se acabó el partido. La joven perla turca controló con una virguería de tacón en el perfil izquierdo del ataque, se fue directo a puerta, fintó a su rival y disparó directo a una escuadra.

Publicidad

Un gol muy especial de un talento muy especial, hijo predilecto del club, heredero del 10 de Del Piero. Fue el primer tanto de esta nueva 'Champions; y recordó al primero en Europa de Del Piero en septiembre de 1995. De hecho, Yildiz superó al ídolo juventino como el más joven de la 'Juve' en marcar en 'Champions' con 19 años y 136 días. Del Piero lo logró con 20 años y 308 ante el Borussia Dortmund.

Dos remates seguidos siguieron al gol. Era un monólogo en blanco y negro. Primero de McKennie, que obligó a un paradón de Drommel; y a los pocos segundos Koopmeiners, un poco desviado. Desatada la 'Juve' tras abrir el marcador, aunque mandó dos ocasiones claras al limbo.

Jugadores de Juventus celebran uno de sus goles contra PSV, en el nuevo formato de la Champions League AFP

No hubo una tercera. El PSV intentó achicar aguas, pero no pudo contra el ataque blanquinegro. Sufrió las diabluras de un Nico González excelso en la banda derecha. Se inventó un jugadón el argentino con sombrero incluido para llevar el balón al área. Allí, tras un rechace, quedó suelto y McKennie no lo desaprovechó. Seis minutos pasaron entre un gol y otro. Y no se había cumplido la media hora.

Volvió a rozar el gol Koopmeiners, también acertadísimo en todo el campo. Pero el tercero estaba reservado para uno de los mejores de la noche. En una contra rápida que condujo Vlahovic, Nico se descolgó por el otro lado para recibir del serbio solo y superar con facilidad a Drommel para sentenciar el duelo nada más comenzar el segundo acto, en el minuto 52.

Publicidad

Ya con el partido cerrado, la 'Juve' permitió a Saibari recibir dentro del área, que no falló al cruzar el balón para poner el 3-1. Una única mancha del equipo italiano en un partido perfecto.

La nueva 'Juve' de Motta es otro equipo. Radicalemente diferente al de los últimos años. Peligroso. Bien trabajado. El PSV lo sufrió en sus propias carnes. Y la sonrisa de la 'Vecchia Signora' volvió a Europa. Solo faltó el tanto de Vlahovic, que tuvo una ocasión clarísima en los últimos compases.