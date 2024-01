Jürgen Klopp y su voz paternal al hablar de Luis Díaz: el técnico de Liverpool respaldó al delantero

A pesar de las festividades de final de año e inicio del 2024, el fútbol inglés no se detuvo. De hecho, Liverpool vio acción en la Premier League, la FA Cup y la Carabao Cup. Los resultados fueron más que positivos , pero eso no fue impedimento para que 'llovieran' algunas críticas. Uno de los señalado, en el último tiempo, fue, infortunadamente, Luis Díaz.

El delantero colombiano no ha estado fino con gol, como tenía acostumbrados a los aficionados. Razón por la que Jürgen Klopp, fiel a su estilo, alzó la voz. Como siempre lo ha hecho, el estratega de los 'reds' se pronunció y 'arropó' al delantero 'cafetero' . En medio de una rueda de prensa, fue preguntado por el presente de 'Lucho' y no dudó en respaldarlo.

"No tenía la menor duda de que regresaría (Luis Díaz), definitivamente. En general, no estábamos luchando para crear o anotar, así son las cosas. Tenemos una confianza y una fe generales en los chicos y, por eso, tienen periodos de dos o tres semanas en los que las cosas puede que no salgan de la mejor manera", expresó el técnico este viernes 19 de enero.

Pero eso no fue todo. "Está de regreso. Hablé con él y no puede dejar de sonreír cuando tiene el balón. Lo extrañé un poco y esa sonrisa ha vuelto", añadió el entrenador, quien continuó con sus argumentos para demostrar que Luis Díaz no ha perdido su magia y solo es cuestión de tiempo. Incluso, en sus palabras, recordó a algunos futbolistas del pasado.

"Puede que lo hayas olvidado, pero en el pasado tuvimos quizá al mejor tridente en mucho tiempo: Sadio Mané, Roberto Firmino y Mohamed Salah; ¿con qué frecuencia discutíamos su caída? Se debatió en el momento, pero ya déjalos en paz. Si Luis Díaz no está jugando bien, no tengo que decírselo, él sabe. Se trata de fe, confianza y tiempo ", sentenció.

Luis Díaz celebra gol para Liverpool - Foto: Julian Finney/Getty Images

¿Cuándo vulve a jugar Liverpool en la Premier League?

El próximo domingo 21 de enero, a las 11:30 de la mañana (Hora de Colombia), Liverpol medirá fuerzas con Bournemouth en el Vitality Stadium. Este compromiso será válido por la fecha número 21 de la Premier League.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Premier League?

Con 20 partidos disputados, Liverpool se ubica en la primera posición, con un total de 45 puntos, producto de 13 victorias, seis empates y tan solo una derrota. Manchester City es segundo con 43 unidades, mismas que Aston Villa, que marcha en la tercera casilla.