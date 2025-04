Kevin Mier, con todas las de ganar; pronóstico le favorece al colombiano, contra América

El uruguayo Vicente Sánchez, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, afirmó este lunes que su equipo llega en buen momento para eliminar al América y avanzar a la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Es un partido muy importante para este equipo porque es un torneo internacional que nos abre la puerta a la semifinal. Estamos comprometidos y listos para ir por todo. Tengo un plantel de gran jerarquía, llegamos en un muy buen momento y vamos a demostrarlo", aseveró el técnico.

Vicente Sánchez habló en la previa del juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en el que este martes recibirán al América luego de que en el juego de ida de hace una semana empataron 0-0.

Kevin Mier, arquero colombiano en el Cruz Azul - Foto: Getty Images

El estratega negó que su equipo cargue presión extra por las derrotas que sus dirigidos han sufrido ante las Águilas en recientes partidos de eliminación directa, como sucedió en el torneo local en la semifinal del Apertura 2024 y en la final Clausura de mediados del año pasado.

"No me enfoco en lo que no puedo controlar, sólo en lo que está en mis manos. Sabemos que es un juego ante un rival con muchos enfrentamientos en la historia, pero la exigencia de ganar en este equipo es la prioridad. Sabemos lo que nos jugamos", señaló.

El timonel, quien desde enero pasado vive su primera experiencia como entrenador, subrayó que la clave para imponerse al América será tener concentración máxima y ser efectivos frente a la portería.

"Hay que ser contundentes y plantear un juego inteligente porque va a ser un partido que se resolverá por detalles", puntualizó.

El Cruz Azul es el segundo equipo, junto con el Pachuca, uno de los más ganadores de la Concacaf, con seis títulos, cada uno.

En esta edición busca igualar al América, que tiene siete, como el conjunto con más trofeos en este certamen.

En su turno en la conferencia de prensa, Ángel Sepúlveda, delantero de La Máquina, coincidió con su técnico respecto a la concentración que deben tener para sacudirse el dominio que las Águilas les han impuesto en juegos a matar o morir.

"Sabemos que no nos ha tocado salir victoriosos, pero ahora tenemos una revancha. Es la oportunidad para trascender. Hay que cuidarnos de todo, no regalar nada y cometer los menos errores posibles porque eso es lo que nos ha costado en el pasado. Estamos preparados y confiados en que podemos lograr la victoria", concluyó Sepúlveda.