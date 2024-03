La razón por la que Frank Fabra no ha vuelto a aparecer con Boca Juniors: su técnico respondió

Recientemente, Boca Juniors tuvo que jugar contra Central Norte en juego por la primera ronda de la Copa Argentina. En dicho encuentro, los 'xeneizes' lograron imponerse 3-0 con Edinson Cavani como máxima estrella. Sin embargo, algo que llamó la atención de mucho fue la no aparición de Frank Fabra en un partido que, en los papeles, era y terminó siendo sencillo, ocasión perfecta para que sumara minutos.

Pues bien, varios medios argentinos no se quedaron con la duda y una vez finaliza el encuentro, decidieron preguntar al director técnico Diego Martínez sobre qué es lo que pasa con Fabra y por qué no ha vuelto a aparecer vistiendo la 'azul y oro'. "Me hubiese gustado darle minutos hoy a Fabra, pero la realidad es esta. Él se entrena y se prepara siempre de la mejor manera", fueron las palabras que terminó destacando el estratega.

Tras ello, aseguró que la idea es que sume minutos, pero quiere empezar a reconvertir al lateral izquierdo por naturaleza a volante de primera línea en donde, según él, podrá tener una mayor participación el equipo y podrá sacar lo mejor de su fútbol. "La idea es que empiece a jugar de volante, lo tenemos pensado para que comience a trabajar así", agregó Martínez sobre el 'cafetero' en declaraciones recogidas por 'TNT Sports'.

Otras declaraciones de Diego Martínez en rueda de prensa

Diego Martínez, técnico de Boca Juniors Foto: AFP

Por otro lado, Diego Martínez elogió de gran manera la actuación de dos de los grandes estandartes actualmente de Boca Juniors, Edison Cavani y Marcos Rojo, de quienes aseguró que "Son dos de nuestros líderes y empujan al equipo para llegar a los objetivos. En Boca siempre jugás finales, hay que seguir por este camino", terminó por sumar el entrenador del cuadro 'xeneize'.

¿Cuáles fueron los clasificados para los 32avos de final de la Copa Argentina?

Talleres de Córdoba y un festejo de gol contra Colón. AFP

Los otros clasificados a la segunda instancia de esta edición de la Copa Argentina son Talleres de Córdoba, Rosario Central, Independiente, Newell’s Old Boys, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Gimnasia y Esgrima La Plata, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, El Porvenir, Racing Club, Argentinos Juniors, Atlético Rafaela, Estudiantes de La Plata, Mitre de Santiago del Estero, Temperley, River Plate.

La continuidad de esta primera instancia del certamen será este lunes cuando se crucen en el clásico cuyano Godoy Cruz-San Martín de San Juan y Platense-Olimpo de Bahía Blanca, mientras que el miércoles se enfrentarán Independiente Rivadavia de Mendoza contra Argentino de Quilmes, equipos que terminarán cerrando esta importante etapa de Copa Argentina.