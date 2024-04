Kylian Mbappé podría "provocar distorsiones" en el Real Madrid, debido a su posible salario

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que, de concretarse el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid el próximo verano, su llegada puede distorsionar el vestuario del equipo blanco.

En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el máximo dirigente azulgrana dejó entrever que la operación todavía no está cerrada -"no sé si lo harán o no lo harán", subrayó- y que con la llegada del francés el conjunto blanco deberá traspasar a alguno de sus atacantes.

"Hay que vender a algún jugador (si llega Mbappé), ¿no? Porque no van a jugar los dos en el mismo sitio y además son jugadores muy marcados. Y hablando de las cifras que habrá, esto distorsiona el vestuario seguro. Eso no va de regalo", opinó Laporta.

En el avance de la entrevista que el mencionado medio publicará íntegra este viernes, el presidente admitió que existen diferencias con Nike, la marca que viste los equipos profesionales del club, y no descartó que se pueda decantar por una de las dos opciones que tiene sobre la mesa: aceptar una nueva oferta de otra compañía o crear una marca propia.

"A veces lo fácil no es lo mejor. Y ahora lo que queremos es lo mejor para el Barça, como siempre. Y es que las diferencias son muchas y nosotros en un momento de nuestra historia en la que estamos superando una situación muy complicada, ahora que estamos en proceso de recuperación económica, lo que no podemos hacer es bajar, el Barça debe tener el mejor contrato del mercado", zanjó.

Joan Laporta, presidente del Barcelona Foto: AFP

Kylian Mbappé y sus palabras sobre su futuro

Kylian Mbappé llega al Palacio del Elíseo. LUDOVIC MARIN/AFP

Hace algunos días, en rueda de prensa previo al enfrentamiento entre Francia y Alemania, Kylian Mbappé rompió el silencio y decidió dar algunas palabras respecto a su futuro. "No he anunciado nada hasta ahora porque no tenía nada que anunciar. Siempre he dicho que el día en el que tenga algo que decir, lo diré. Nunca me he escondido, no tengo miedo. Pero siento decepcionaros, no tengo nada que anunciaros", fueron las palabras del jugador.