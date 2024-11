Las 'jugaditas' de Jhon Durán que impresionaron a todos en Champions League

Aston Villa no pasa por un buen momento en ninguna de las competencias y el pasado miércoles, sumó un nuevo partido sin victoria. En la quinta jornada de la Champions League, el conjunto inglés no pudo pasar del empate 0-0 frente a la Juventus yJhon Durán, que entró en el segundo tiempo, no pudo ser determinante para cambiar el rumbo de la historia.

De esta manera, el conjunto dirigido por Unai Emery completó siete partidos sin poder celebrar, una mala racha que ya lo tiene en la octava posición de la Premier League, eliminado en la Copa de la Liga y noveno en la Champions, a pesar del magistral inicio de temporada que tuvieron.

Este duro presente que atraviesa el conjunto de Birmingham también está en la misma vía de la sequía goleadora que vive el delantero Durán. Justamente, su último tanto se dio en el triunfo del Aston Villa 2-0 frente al Bolonia, el pasado 22 de octubre, que en el calendario vislumbra como la más reciente celebración de los ingleses.

Aunque Durán no pasa por el momento ideal, eso no ha impedido que las cámaras se posen en él, cada vez que está en el terreno de juego y en el partido de Champions contra la ‘Juve’ no fue la excepción.

Publicidad

En el calentamiento precompetitivo del Aston Villa, Jhon Jáder dejó con la ‘boca abierta’ a todo el público de Villa Park y a los seguidores que, a través de redes sociales, pudieron disfrutar de las ‘jugaditas’ que realizó el joven ariete antioqueño. A la popular ‘21’, Durán le agregó dificultad, realizándolas con saltos y pasando una pierna por debajo de la otra. ¡Una locura total!

LAS SKILLS DE JHON JADER DURÁN, MAGO 🎩🪄🇨🇴 pic.twitter.com/U5FX8clOAs — Duranismo (@duranista_) November 27, 2024

Los aficionados no fueron los únicos que quedaron sorprendidos, pues hasta sus propios compañeros detuvieron sus actividades para ver el ‘show’ que tenía preparado el colombiano. En total, pudo repetir la acción en ocho ocasiones, demostrando la gran técnica que tiene con la pelota.

Publicidad

Más allá de las buenas jugadas que realizó Jhon Durán, el mal presente de su equipo no lo tiene muy contento y ahora espera redimirse en el próximo partido de la Premier League, que disputará el próximo domingo 1 de diciembre, nada más y nada menos que contra el Chelsea, que viene atravesando un gran momento.

Aunque todo apunta a que el exjugador de Envigado vuelva a iniciar desde el banco de suplentes, quiere volver a la racha de anotar tras entrar como emergente, algo que llamó la atención de toda la prensa europea, que no tardó en relacionarlo con otros gigantes europeos.