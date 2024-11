Juan Fernando Quintero y las palabras de Lionel Messi, tras perder la final de Copa América

Juan Fernando Quintero tuvo una extensa charla con el streamer ‘Coscu’, este miércoles 27 de noviembre y entre los temas de los que habló fue sobre su admiración por el astro argentino Lionel Messi, a quien respeta mucho y con quien tiene una particular anécdota, que sucedió en la final de la Copa América 2024 que la albiceleste le ganó 1-0 a la Selección Colombia, en Estados Unidos.

El mediocampista nacido en Medellín contó por primera vez las palabras que cruzó con la ‘pulga’, a pesar de darse en un momento de tristeza para el, tras perder aquella final del certamen internacional de la Conmebol.

Juan Fernando Quintero no dudó en mencionar que sintió “vergüenza” cuando se dio cuenta que Lionel Messi se acercaba a él para decirle algo, en medio de su dolor por perder la Copa América 2024 con la Selección Colombia.

“Lo conocí en la Copa América 2024, me pasó algo muy particular porque perdimos la final, estaba súper triste y Messi estaba como a diez metros, me miró y yo con vergüenza, estaba llorando y vi que a los segundos se venía para acá, se me paralizó todo”, comenzó diciendo el jugador de Racing de Avellaneda.

¿Qué le dijo Lionel Messi a Juan Fernando Quintero tras la final de la Copa América 2024?

“Me mostró su grandeza, ese respeto, me abrazó y me dijo que me felicitaba, que cabeza arriba y fue un momento que no olvidaré. Tengo ese video guardado”, confesó el colombiano sobre su especial momento con el astro del fútbol argentino.

En la misma charla con el streamer ‘Coscu’, Juan Fernando Quintero volvió a resaltar que el jugador que más admira es Lionel Messi, y que no descarta en algún momento conocerlo más a fondo y compartir una cancha con él, pero como compañeros.

Juan Fernando Quintero con Racing - Foto: Rodrigo Valle/Getty Images

“Sueño jugar con Messi, yo sé que en algún momento jugaremos, no sé si se va a cumplir. También me encantaría con Neymar, es mi pana, hablamos, ese también va”, contó el mediocampista paisa.

A pesar de esa especial anécdota de Juan Fernando Quintero con la 'Pulga', en la charla con el streamer argentino también tocó temas como su vida diaria, el título de Copa Sudamericana 2024 con Racing, de Gustavo Costas, de River Plate y hasta tuvo tiempo para responderle a un polémico periodista, Flavio Azzaro, quien en repetidas ocasiones lo ha criticado fuertemente y una vez más le mandó un mensaje.

Acá el video de la anécdota de Juan Fernando Quintero con Lionel Messi tras la final de la Copa América 2024:

Anecdota de Juanfer con Messi, en la final de Argentina & Colombia pic.twitter.com/MSQ7vWXqpr — CoscuArmySeries (@CoscuArmySeries) November 27, 2024