Leicy Santos, otra futbolista que preocupa a la Selección Colombia de cara a la fecha FIFA de abril

Hay nueva preocupación en el ámbito de la Selección Colombia femenina de mayores. En esta oportunidad la afectada fueLeicy Santos, quien salió con molestias físicas del partido que protagonizó el Atlético de Madrid femenino contra el Valencia, por la Liga F.

La oriunda de Santa Cruz de Lorica, en el departamento de Córdoba, salió titular en las 'colchoneras' en el partido de este sábado 30 de marzo que se jugó en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares, pero para la parte complementaria, la talentosa '10' no pudo continuar y pidió el cambio.

¿Qué le pasó a Leicy Santos con el Atlético de Madrid?

Iba el minuto 54 cuando la exIndependiente Santa Fe recibió un balón por parte de una compañera y se animó con un remate de media distancia, pero posterior a ello, se tiró al campo de juego. Se puso en pie, pero se le vio en el rostro síntomas de dolor; sin embargo, tiempo después Leicy volvió a tirarse al césped, agarrándose su pierna derecha y tuvo que ser sustituida. La cordobesa fue relevada en medio de aplausos.

❌ Leicy Santos es sustituida tras sufrir una posible lesión muscular en la pierna derecha pic.twitter.com/bgGNEGbMku — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) March 30, 2024

La preocupación es evidente para la Selección Colombia,ya que la cordobesa hace parte de las 23 convocadas por Ángelo Marsigilia para los duelos de preparación contra México y Guatemala, pactados para el 6 y 9 de abril respectivamente. Recordemos que por estar recuperándose de una lesión, Leicy Santos tampoco estuvo en la Copa de Oro 2024.

¿Qué dijo el entrenador del Atlético de Madrid femenino sobre Leicy Santos?

"No sé cómo está, hay que esperar a las pruebas. Me ha hecho un gesto de que no muy bien", esas fueron las palabras que expresó Arturo Ruiz, el director técnico de las 'colchoneras' cuando fue consultado por el estado físico de la colombiana.

Así las cosas, ahora faltaría el reporte médico oficial del Atlético de Madrid femenino para conocer el alcance de la lesión de Leicy, o si solo se remitió a un susto.

La 🇨🇴 Leicy Santos (@leicysantos10) ¡SALIÓ! lesionada por un problema físico en su pierna derecha en el encuentro del Atlético de Madrid frente al Valencia.



“No sé cómo está, hay que esperar a las pruebas. Me ha hecho un gesto de que no muy bien”, afirmó Ruiz, DT del Atleti pic.twitter.com/QnoRhaz8bt — Destino Deportivo | Podcast (@DestinoDeportiv) March 30, 2024

La otra futbolista que tiene en alerta a la Selección Colombia para estos duelos de preparación en el próximo mes de abril es Linda Caicedo. La delantera del Real Madrid femenino no apareció en el listado de convocadas de su club par enfrentar este sábado al Villarreal, en juego de la Liga F de España.

En la 'madre patria' hablan de una "una sobrecarga en los isquiosurales de la pierna izquierda", pero la 'casa blanca' aún no ha dado un reporte médico oficial.