León pudo haber vencido 2-0 a Tigres; crece polémica por gol a pase de James Rodríguez

León venció 1-0 a Tigres UANL aunque en los minutos finales terminó sufriendo ante los ataques constantes del rival, una situación no se hubiera dado porque mucho se habla que el resultado en la cancha del Nou Camp pudo ser diferente por un gol que no le valieron al equipo de James Rodríguez .

Al minuto 37, cuando ya los ‘esmeralda’ iban ganando 1-0 con el gol del también colombiano Steven Mendoza, hubo participación de otro ‘cafetero’ que fue Stiven Barreiro, quien cabeceó de gran manera luego de un tiro libre ejecutado por el ‘10’.

La pelota pegó en el segundo palo pero no entró contundentemente y el arquero Nahuel Guzmán luego terminó despejando para la confusión de dicha jugada.

Aunque los propios jugadores del León celebrando de forma corta lo que pudo ser gol, el árbitro central les dijo que no era así. Además, durante algunos instantes revisaron la jugada en el VAR y al final determinaron que el balón no había pasado la línea y no era anotación.

A pesar de lo que era asistencia de James Rodríguez y gol de Stiven Barreiro, la polémica siguió en redes sociales porque desde el costado del arco donde estaba Tigres se tomaron algunas fotos que se viralizaron y han agrandado la polémica.

En dichas imágenes se alcanza a ver que la pelota, al parecer, sí pasó la línea y era gol válido para el León, que pudo ser el 2-0 definitivo en el marcador en el duelo contra Tigres UANL.

¿Qué dijeron en León por el polémico gol que no valió contra Tigres?

“He visto una imagen fija da la impresión que está adentro pero quien mejor que el VAR, los árbitros. Jamás me detengo a puntualizar ni errores, ni aciertos, tienen mi mayor respeto. Ya si decidieron que no fue así que no entró, y si entró no se dieron cuenta”, afirmó el técnico Eduardo Berizzo en rueda de prensa sobre la discutida jugada en la noche de sábado.

Afortunadamente esa polémica acción del gol de Stiven Barreiro a pase de James Rodríguez no costó caro, el León sigue invicto en la Liga MX y ya acumula 23 puntos luego de nueve partidos, producto de siete victorias y dos empates.

El equipo de Guanajuato, en el que juega el ‘10’ y capitán de la Selección Colombia, está siendo el equipo a vencer en el fútbol mexicano, cosechando grandes resultados y con un James en estado de gracia, llevando ya dos goles y cuatro asistencias en ocho encuentros que ha jugado.

