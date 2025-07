Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2025, tras Tolima 0-1 Santa Fe

Este viernes 18 de julio, la Liga BetPlay II-2025 le dio apertura a la segunda jornada con dos compromisos. Uno de ellos lo protagonizaron Deportes Tolima y Santa Fe en el Manuel Murillo Toro, juego que dejó como ganador al vigente campeón por 0-1 gracias a una anotación de Ewil Murillo en los primeros minutos de la parte complementaria. De otro lado, Andrés Mosquera Marmolejo tuvo grandes atajadas en el 'cardenal'.

El 'pijao' se hizo de entrada con el balón con la firme intención de buscar espacios y llegar con peligro al pórtico custodiado por Andrés Mosquera Marmolejo, pero con el correr de los minutos el 'león' equilibró las cargas con el manejo de la esférica y se internó en el área rival; Harold Santiago Mosquera y el propio Murillo pusieron a trabajar a Cristopher Fiermarin.

El primer tiempo acabó 0-0 en el marcador y con un fuerte golpe que padeció en el rostro Alexis Zapata de los 'leones', y el mismo le impidió continuar en la segunda parte; en su lugar ingresó Ángelo Rodríguez.

Al minuto 53, Ewil Murillo envió el balón al fondo de la red para darle la ventaja a Santa Fe. Tras la anotación de los rojos bogotanos, Tolima se hizo con el balón y buscó el pórtico de Mosquera Marmolejo, quien se erigió bajo los palos con grandes atajadas. A su vez, Daniel Torres sacó un pelota casi en la línea que iba con destino de gol.

Acción de juego entre Tolima y Santa Fe, por la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Publicidad

Previo a este juego, en la ciudad de Santa Marta, Unión Magdalena, por más que lo intentó, no pasó del empate a cero goles con Llaneros. El 'ciclón bananero' volvió a ceder puntos en casa, en un juego clave por el tema del descenso.

✅⚽ En el inicio de la fecha 2 de la #LigaBetplay II 2025, 🔵🔴 #UniónMagdalena y #Llaneros ⚫ empataron 0-0 en el estadio 🏟️ Sierra Nevada, en un juego sin mayores emociones.



🤔⚽ ¿Qué equipos creen que descenderán para 2026? Los leemos... ✍🏻👀#UnionMagdalena… pic.twitter.com/hpq6QqzljR — Gol Caracol (@GolCaracol) July 19, 2025

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras victoria de Santa Fe 0-1 sobre Tolima

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/XKzyOjMgRw — José Orlando Ascencio (@josasc) July 19, 2025

Publicidad

La continuación de la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2025

Sábado 19 de julio

Águilas Doradas vs. Junior FC | 2:00 p.m. |

Alianza Valledupar vs. Deportivo Pereira | 4:10 p.m. |

Atlético Nacional vs. La Equidad | 6:20 p.m. |

Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín | 8:30 p.m. |

Domingo 20 de julio

Envigado vs. Deportivo Cali | 3:00 p.m. |

Fortaleza CEIF vs. Once Caldas | 5:15 p.m. |

Publicidad

Miércoles 10 de agosto

Millonarios vs. Deportivo Pasto.

Publicidad

Sin definir

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga.