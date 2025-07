Jorge Bava: "Contento con el resultado, pero Santa Fe tiene muchas cosas por mejorar"

Santa Fe sumó tres importantes puntos en su visita a la ciudad de Ibagué. Los dirigidos por Jorge Bava le ganaron 0-1 al Tolima en el Manuel Murillo Toro, lo que les permitió llegar a cuatro unidades luego de dos fechas jugadas en la Liga BetPlay II-2025. Tras el duelo, el DT del rojo bogotano dio sus conceptos de lo que fue la presentación de sus dirigidos.

"Se prestó un poco las características del rival y necesitábamos más rompimiento que de repente un nueve que aguantara, que sí lo necesitábamos por momentos, nos decantamos por ese equipo, pero tenemos que hacer ingeniería en ello porque los riegos son grandes. Dentro de dosificar en cada encuentro poner el equipo más competitivo que tenemos, y nos los estamos ingeniando. Después el equipo va a estar más aceitado con más entrenamiento", dijo de entrada Bava en su intervención con los medios de comunicación.

Jugadores de Santa Fe y un festejo de gol contra Tolima por la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Otras declaraciones de Jorge Bava:

- Su análisis del partido

Publicidad

"Nos obligó mucho el equipo (Tolima), porque es un equipo que encadena mucho juego por dentro y nosotros tratamos de cerrar esos espacios, pero creo que también se presentó por las característica del rival que ataca mucho por dentro, triangula; escasamente usa las bandas, nos permitió cerrarnos y recuperar; no sufrimos en ese sentido, el equipo defensivamente estuvo bien, pero nos faltó un poco más de esa asociación una vez que recuperamos el balón".

- ¿Dio la orden de defender o Tolima lo obligó?

Publicidad

"No fue orden mía. Nosotros trabajamos las fases del juego que tienen que haber, si me preguntás a mí o a cualquier técnico, cualquiera va a querer jugar en campo rival, tener la pelota, no sufrir, pero toca hacer lo que manda el partido en ese momento, el Tolima en gran parte nos obligo a eso, si bien no nos hizo daño con las triangulaciones, tenía posesión de balón; en eso tenemos que crecer".

- ¿Está conforme con el resultado?

"Sí, con el resultado, sí, pero sin duda que hay cosas para mejorar, creo que defensivamente el equipo no sufrió, pero tenemos que tener más volumen de eso de tener le balón en campo rival, circular la pelota, que eso nos viene faltando en el inicio del torneo".

- ¿Cómo se encuentra Hugo Rodallega?

Publicidad

"Lo intervinieron ayer (jueves), salió de muy buena manera. Sabemos que va a tener un tiempo de reposo y luego de recuperación. A David (Pisciotti) le van a hacer un TAC para ver la gravedad y ser más específico en el diagnóstico para ver qué se hace con su luxación de hombro".

- ¿Habrá más refuerzos para Santa Fe?

Publicidad

Estamos trabajando, ya llegó a Bogotá Joaquín Sosa y estamos trabajando en un par de incorporaciones, así que no está cerrado".