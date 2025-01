Linda Caicedo, figurón con Real Madrid femenino que jugará final de la Supercopa de España

Linda Caicedo se jugó un partidazo este jueves 23 de enero con el Real Madrid femenino. La delantera vallecaucana fue la gran figura de las 'merengues' que vencieron 3-2 a la Real Sociedad, y de paso, sirvió para instalarse en la gran final de la Supercopa de España.

La número '18' de las madridistas se reportó con una golazo y asistencia, teniendo una faena redonda en el estadio Municipal de Butarque. Caicedo Alegría causó estragos por la banda; su velocidad, desborde y buena conducción del balón pusieron en aprietos a las zagueras de las 'txuri-urdin'.

Ahora, las dirigidas por Alberto Toril jugarán por el título de la Supercopa de España femenina frente al Barcelona, un rival con el que tienen balance negativo. Dicho compromiso por el trofeo está pactado para el próximo domingo 26 de enero.

Y es que desde el pitazo inicial por parte de la colegiada María Planes, la artillera 'cafetera' mostró su despliegue por la banda. En los primero minutos se ubicó por la izquierda, pero con el correr del reloj se trasladó hacia el otro extremo de la cancha. Precisamente esa versatilidad confundió a sus marcadoras que se relevaban paran 'aplacarla'.

Linda Caicedo marcó gol y dio asistencia con Real Madrid frente a la Real Sociedad. Diego Souto/Real Madrid via Getty Images

El primer gol para las madridistas llegó al minuto cuatro del duelo y en esa jugada participó la vallecaucana. Finalmente fue Caroline Weir, tras una asistencia de Signe Bruun. Pero las de la Real Sociedad lograron emparejar rápidamente la contienda en el Municipal de Butarque. Amaiur Sarriegi fue la encargada de vencer la resistencia de Misa Rodríguez en el arco.

Pero luego Linda volvió a liderar el barco de las madridistas,y tras una nueva jugada por la banda asistió a la sueca Filippa Angeldal , quien puso el 2-1 en el tablero a los 37 de juego.

Para la segunda parte en el Municipal de Butarque llegaron algunas jugadas discutidas. En primera instancia, al minuto 54, la árbitra dio penalti para Real Madrid por una falta en el área a Athenea del Castillo; sin embargo, fue llamada desde el VAR y luego tras la revisión reversó la decisión.

Las de Toril siguieron al frente, y luego de un par de acciones, una de ellas fue detenida por la golera rival y el palo le terminó diciendo que no. No obstante, Linda Lizeth tuvo su premio y con lo mejor que sabe hacer, condujo el balón con mucha velocidad y regate en sus piernas, para finalmente quedar frente al arco y definir con pierna diestra. El 3-1 se subió en el 71 y la sonrisa no faltó en la colombiana.

Amaiur Sarriegi descontó, al 90+5, para la Real Sociedad.