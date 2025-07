Liverpool, obstinado en el tema Luis Díaz; no se afanan pese al acecho de Barcelona y Bayern

Trascendentales horas vienen para Luis Díaz y todo su entorno de cara a lo que será su futuro, pues, después de unas vacaciones permeadas por las críticas sobre su comportamiento frente al fallecimiento de Diogo Jota, ahora está abierta la posibilidad de salir a otro grande de Europa.

Y es que, si bien es sabido, el Barcelona siempre ha sido uno de los pretendientes mercado a mercado; ahora el Bayern Múnich entró en esa puja y, parece ser, que lleva la delantera en esa disputa para quedarse con los derechos del extremo colombiano.

Sin embargo, y por otra parte, es importante aclarara que el futbolista ‘cafetero’ actualmente tiene contrato con el Liverpool, por lo que, independiente a los ‘coqueteos’, ‘Luchito’ queda a la expectativa de las intenciones tengan en los ‘reds’ con él para esta temporada que viene.

Luis Díaz, blanco de todos los ataques en Barcelona. Foto: LFC.

¿A dónde terminará Luis Díaz en este mercado?

Si bien, en los últimos días la relación de Luis Díaz con la afición del Liverpool se ha visto muy tensa, por ese rechazo que ha generado su comportamiento ante el fallecimiento de Diogo Jota, parecer ser que la postura del club inglés es no darle puerta de salida. ¡no está en venta!

De todas maneras, así como lo manifestó el portal ‘TRB Football’, el guajiro no vería con malos ‘ojos’ permanecer en la institución: “A Díaz le gustaría un nuevo contrato con aumento salarial o, en su defecto, dejaría Anfield y se iría a otro lado”.

“El Liverpool no está interesado en vender a Díaz, pero él tampoco está en condiciones de firmar un nuevo contrato. ‘Luchito’ y su entorno han reiterado sus frustraciones al Liverpool por no permitirle explorar opciones para irse. Bayern Múnich está presionando mucho para intentar averiguar si se puede llegar a un acuerdo, pero los ‘reds’ ni siquiera le ha puesto precio, insistiendo en que no está disponible”, complementó el medio anteriormente mencionado.

Y es que, así como también lo reveló ‘TRB Football’, el “Barcelona, de igual manera, sigue interesado en Luis Díaz, tras no conseguir a Nico Williams”. Además, en el fútbol árabe tampoco le pierden pisada al colombiano.

Luis Díaz junto a Diogo Jota en uno de los partidos del Liverpool. Archivo AFP

La postura del guajiro es renovar con Liverpool y quedarse en Anfield con una mejora salarial. No obstante, de no darse esta situación, el extremo de 28 años le gustaría salir, y tanto el Bayern Múnich como Barcelona, son opciones muy atractivas para él.

Habrá que ver qué pasará en los próximos días con Luis Díaz y su futuro, que es tema de importante relevancia en el fútbol europeo.