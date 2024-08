Liverpool vs. Ipswich: hora y dónde ver EN VIVO HOY el partido de la Premier League

Este sábado 17 de agosto,Liverpool, de la mano de Luis Díaz, enfrentará al Ipswich en condición de visitante, en horas de la mañana, en territorio colombiano.

Cabe destacar que este encuentro corresponde a la primera jornada de la Premier League 2024/25.

Hora y dónde ver el partido entre Ipswich y Liverpool, por la Premier League

Este sábado, los ‘reds’ debutarán en la Premier League frente al Ipswich, en un encuentro, estipulado a iniciar a las 6:30 a.m. (hora colombiana).

El partido será transmitido por Disney + Premium.

Luis Díaz en un buen partido con Liverpool Foto: AFP

En busca de la gloria, de la mano de Luis Díaz

Previo al encuentro, Arne Slot atendió a los medios de comunicación, dando reveladores detalles de lo que será el debut por la Premier League.

No obstante, el tema principal de la rueda de prensa fue Luis Díaz y su futuro, a lo que el estratega ‘red’ respondió de manera contundente, confirmando su continuidad en Anfield: "En este país (Inglaterra) hay mucha especulación constantemente. Eso lo tengo claro. No es una sorpresa si me dicen algo sobre Luis Díaz. ¿Hay algún jugador del que no se hable? El futuro de Luis está con nosotros porque me gusta mucho lo que he visto en los últimos 10 días que ha estado y vi lo mismo la temporada pasada. Así que ha tenido un gran impacto en las temporadas del Liverpool y espero que tenga un gran impacto también en la próxima temporada".

Luis Díaz formado con el Liverpool FC, previo al duelo contra Sevilla. Foto: X de @LFC.

¡A mantener la categoría!

Para el Ipswich jugar la Premier League es un sueño que se hizo realidad esta temporada, luego de asegurar su ascenso en la campaña pasada.

Sin embargo, si su intención es mantenerse en la primera categoría, será necesario sumar desde el primer partido, para empezar a afianzarse en lo más alto de la tabla de posiciones y justo frente al Liverpool, y en casa, la intención será ganar y obtener sus primeros tres puntos.