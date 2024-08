El DT de Liverpool le puso fin a la 'novela' con Luis Díaz: ¿se queda o se va?

Con la mira puesta en lo que será el inicio de la nueva temporada, Arne Slot atendió a los medios de comunicación este viernes y se refirió a varios temas de la actualidad del Liverpool, previo al duelo contra el Ipswich, por la primera jornada de la Premier League.

No obstante, como uno de los temas del momento, evidentemente los periodistas presentes no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle al ‘estratega ‘red’ sobre Luis Díaz, futbolista colombiano que actualmente tiene contrato con el cuadro de Anfield, pero del que se ha hablado mucho en los últimos días.

Y es que, frente a los rumores que ubican al guajiro en Barcelona o Manchester City, Slot fue contundente sobre el tema, enfatizando que ‘Luchito’ es parte de los ‘reds’ y así será, por lo menos durante los próximos seis meses hasta que se vuelva a abrir el mercado de fichajes. Pero en esta ventana no saldrá de Liverpool.

Luis Díaz Liverpool Foto vía X: @LFC

"En este país (Inglaterra) hay mucha especulación constantemente. Eso lo tengo claro. No es una sorpresa si me dicen algo sobre Luis Díaz. ¿Hay algún jugador del que no se hable? El futuro de Luis está con nosotros porque me gusta mucho lo que he visto en los últimos 10 días que ha estado y vi lo mismo la temporada pasada. Así que ha tenido un gran impacto en las temporadas del Liverpool y espero que tenga un gran impacto también en la próxima temporada", dijo de manera contundente Arne Slot en rueda de prensa, confirmando su continuidad en el equipo.

¿Arne Slot está contento con el equipo?

El Liverpool perdió a Joel Matip y Thiago Alcántara, "pero el resto del equipo sigue", añadió el técnico de los 'Reds'. "Siempre hablamos (en rueda de prensa) de fichajes, pero es también muy positivo el conservar a los tuyos", subrayó.

"No siempre es verdad que la llegada de nuevos jugadores haga al equipo más fuerte. Si no paras de traer futbolistas la energía del equipo también se puede ver resentida", finalizó Slot.

Luis Díaz formado con el Liverpool FC, previo al duelo contra Sevilla. Foto: X de @LFC.

En el Liverpool, la nueva Premier League supone el inicio de su vida sin Jürgen Klopp, el carismático entrenador alemán que le acompañó en los últimos años.

De momento, la pretemporada de los 'Reds' fue ilusionante, con victorias ante Arsenal, Manchester United y Sevilla, pero el 'efecto Slot' se verá ya con el inicio de los partidos oficiales, empezando por la visita del sábado al recién ascendido Ipswich.

El conjunto inglés terminó tercero en la Premier la temporada pasada, por lo que disputará también la Liga de Campeones junto a Manchester City, Arsenal y Aston Villa.