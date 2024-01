¡Lo buscan con todo! En Brasil le pusieron el 'ojo' a Santiago Arias para este 2024

Entre más dudas que certezas se presenta este 2024 para Santiago Arias , teniendo en cuenta que, después de no haber sido renovado en el Cincinnati FC para 2024, ahora el colombiano deberá buscar nuevos aires. No obstante, parecer ser que esto no tardará mucho para el lateral, quien estaría siendo centro de atención en territorio brasileño.

Después de sufrir la grave lesión en su rodilla que lo dejó fuera de las canchas por un par de meses, el colombiano de 31 años reencontró parte de su mejor versión en territorio norteamericano con el Cincinnati. Evidentemente esto no pasó por alto y a eso su nuevo llamado a la Selección Colombia.

Sus lúcidas actuaciones lo han puesto otra vez en el plano internacional, donde uno de los equipos grandes de Brasil parece haberle echado el ojo, pensando en lo que será su proyecto deportivo de cara al 2024. “ Flamengo ha mostrado interés en el lateral derecho Santiago Arias, quien, a pesar de haber vivido altibajos en los últimos años, habría llamado la atención del cuerpo técnico, que busca reforzar el sector defensivo”, indicó el medio ‘MLS Multiplex’ en su portal web, develando detalles de lo que sería esta operación.

“El interés del Flamengo por Santiago Arias revela una búsqueda de más soluciones para la posición de lateral derecho, posición que ha sido analizada críticamente en las últimas temporadas tras la marcha de Rafinha, ex del Bayern de Múnich. Con la posible incorporación de Arias, Flamengo apunta no solo a reforzar la defensa sino también a sumar experiencia y calidad técnica al equipo”, complementó el medio internacional.

Y es que, con el factor principal de su no continuidad en territorio norteamericano, el lateral ‘cafetero’ tendría casi que la vía libre para entrar a negociar con cualquier otro equipo, hecho que facilitaría las cosas con el ’Mengao’: “A principios de 2023, Arias firmó con el club de la MLS, donde tuvo la oportunidad de revivir su carrera como titular y recuperar su lugar en la selección colombiana. Sin embargo, recientemente se produjo un giro sorprendente de los acontecimientos cuando el FC Cincinnati decidió no renovar el contrato del jugador para la temporada 2024”.

“La situación de Arias abre una ventana de oportunidad para clubes interesados como Flamengo, con el objetivo de fortalecer el sector defensivo para los desafíos nacionales e internacionales que depara el 2024”, concluyó ‘MLS Multiplex’.

¿Santiago Arias tiene otros pretendientes?

Aunque se habló la posibilidad de que Botafogo pudiera haber estado interesado en el lateral colombiano, desde territorio brasileño ampliaron la información y, aclarando el panorama sobre el ‘cafetero’, se negó todo contacto e intención de fichar a Santiago Arias.

“Botafogo NO tiene interés en Santiago Arias En contacto con miembros de la directiva del club, se dijo que Arias sólo fue ofrecido por varios agentes, pero que él no es una prioridad. De momento, Fogão está hablando con William (Cruzeiro) y Daniel Muñoz (Genk) para reforzar la posición de lateral derecho”, citó el periodista Cristian Moraes, a través de su cuenta de ‘X’.

Sin embargo, frente a la posibilidad de poder fichar por el Flamengo, se está a la expectativa de las próximas horas y días, que serán cruciales para el lateral colombiano.