Lo que le critican a James Rodríguez, tras su 'minuticos' con Rayo Vallecano

Aun sin jugar mucho tiempo y teniendo poco protagonismo en el Rayo Vallecano,James Rodríguez es tema de debate en Madrid, donde le tiran con ‘todo’ por su actuación en la derrota del pasado domingo, frente al Mallorca, por Liga de España.

Y es que, luego de la caía por 1-0, en el medio ‘Unión Rayo’ le dieron ‘palo’ al colombiano, afirmando que fue ‘irregular’ durante el tiempo que estuvo dentro del terreno de juego. Además de eso, afirmaron que el cucuteño fue el culpable de “dificultar la salida jugando del equipo”.

“James Rodríguez no tuvo su mejor tarde. En los 25 minutos que estuvo sobre el campo, perdió varios balones, lo que dificultó la salida del equipo. Su actuación fue bastante irregular”, dijo el portal anteriormente mencionado, que, además, le dio una calificación de cinco puntos sobre diez.

Estos comentarios no caen bien para el ‘10’, quien, sumados a los desplantes que recibe de su técnico, también es fuertemente criticado por los medios partidarios del equipo ‘rayista’.

Lo cierto es que esto solo es reflejo del momento que vive el colombiano en territorio español, donde no ha podido consagrarse dentro del esquema titular del equipo y ser protagonista. Las declaraciones de Iñigo Pérez apuntan a que la falta de adaptación del ‘10’ es causal de su poca participación en el cuadro madrileño.

¿James es culpable de la derrota contra Mallorca?

A diferencia del medio ‘rayista’, el estratega del equipo español piensa diferente y considera que todo es responsabilidad suya. Esto, así como lo afirmó en rueda de prensa.

“Creo que no hemos sido capaces o yo no he sido capaz de convencerles de que lo primero que iba a suceder es un nivel de intensidad muy alto, que yo lo he jugado y lo he vivido. Lo hemos visto en vídeo y sabemos también que el Mallorca lo tiene en su ADN. Después de eso, que no he sido capaz de convencerles y hacerles ver que esto es lo primero, hay matices tácticos que también nos han superado a nivel colectivo, a nivel individual y evidentemente tengo muchísima parte de culpa de lo que ha sucedido”, fueron las palabras de Iñigo Pérez, una vez culminó el partido.

De esta manera, el entrenador de Rayo Vallecano dio la ‘cara’ y se responsabilizó de lo sucedido en el campo, quitando toda culpabilidad de James Rodríguez y los demás futbolistas de la plantilla, que deberán trabajar fuertemente esta semana al mando de Iñigo, para recuperar terreno en la Liga de España.