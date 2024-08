Luis Díaz, a la cancha con Liverpool, en el inicio de la Premier League: Ipswich, el rival

Liverpool inicia su recorrido en la búsqueda de pelear por el título de la Premier League 2024/25, por lo que comenzar ‘con pie derecho’ será importante. El colombiano Luis Díaz quiere ser una de las piezas clave para el elenco de Merseyside y está convocado para la primera fecha, que será frente al Ipswich Town, este sábado 17 de agosto.

El recién ascendido a la Primera División de Inglaterra, recibirá el potente cuadro de los reds, en el que milita el atacante guajiro y que tiene un nuevo técnico, que es Arne Slot.

Hora y dónde ver Ipswich Town vs Liverpool EN VIVO por la Premier League

Fecha: sábado 17 de agosto de 2024

Hora: 6:30 a.m.

Estadio: Portman Road

Transmisión: ESPN y Disney Plus

El Liverpool tendrá nuevos aires tras la salida del entrenador alemán, Jurgen Klopp, y la llegada del timonel neerlandés Arne Slot, quien tomó al equipo para esta temporada y comenzará oficialmente este sábado, tras una buena pretemporada, con varios resultados favorables.

Además, los reds tuvieron una pasada campaña para el olvido, ganando solamente la Copa de la Liga de Inglaterra, pero quedando eliminado en Europa League, FA Cup y en la Premier League no terminó disputando el título, finalizando en el tercer puesto con 82 puntos, a nueve unidades del campeón que fue Manchester City.

Por su parte, Luis Díaz espera consolidarse nuevamente como una de las figuras del Liverpool y de hecho el mismo Arne Slot, se refirió a lo bien que ha estado desde su llegada a la pretemporada, marcando dos goles contra Sevilla en un partido preparatorio y dejando buenas sensaciones.

Luis Díaz formado con el Liverpool FC, previo al duelo contra Sevilla. Foto: X de @LFC.

De paso, el estratega del cuadro de Merseyside afirmó que no saldrá del equipo, a pesar de los rumores que lo ponen en la órbita del Barcelona y el Manchester City, en especial del cuadro catalán que tras caerse el fichaje de Nico Williams tienen como principal candidato al guajiro.

Se espera que en la titular de este sábado de Liverpool en el compromiso frente al Ipswich Town aparezca el colombiano Luis Díaz en el ataque junto al egipcio y máxima figura, Mohamed Salah, y el portugués Diogo Jota, quien disputa el puesto del '9' titular junto al uruguayo Darwin Núñez.