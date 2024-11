Luis Díaz aprovechó el temblor causado por Mohamed Salah y por sus palabras en Liverpool

El Liverpool vive un presente deportivo envidiable, en la primera temporada de Arne Slot como entrenador. Los ‘reds’ se encuentran líderes de la Premier League y llevan un puntaje perfecto en la Champions, antes de enfrentarse al Real Madrid este miércoles. Luis Díaz y compañía han tenido un buen inicio de curso , que ha llevado a ilusionarse a los hinchas para conquistar títulos.

Pero en los últimos días se dieron unas declaraciones, que dejaron ruido en el entorno de lo que sucede en el equipo de Merseyside. Mohamed Salah se refirió a su futuro deportivo y abrió la duda sobre su continuidad en el Liverpool.

“Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme, así que probablemente estoy más afuera que adentro… No está en mis manos", fueron las palabras que dejó el egipcio, que ya es considerado como ídolo del club inglés por su actuación en los últimos años.

El revuelo que dejaron estas declaraciones, ha puesto a la prensa inglesa a pensar quiénes son los jugadores del plantel que tienen pendiente su renovación. Entre los nombres que se destacan, aparece el de Luis Díaz, quien en cada mercado de fichajes está involucrado en rumores sobre su salida del Liverpool.

En el medio ‘Rousing The Kop’ hablaron de cómo está la situación del colombiano en manera contractual: “Se ha informado de que las negociaciones con Ibrahima Konate y Luis Díaz están en marcha. Sin que se haya proporcionado información actualizada durante algún tiempo, el periodista Graeme Bailey ha explicado qué está pasando con esta pareja de alto rendimiento”.

Luis Díaz y Darwin Núñez en acción de juego con el Liverpool en un duelo de Champions Legue. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Además, dieron detalles de cuándo se daría el anuncio de la continuidad del colombiano en el Liverpool: "A Konate y Díaz les han dicho que van a ser traspasados y están contentos. Por lo tanto, creo que esos dos se van a resolver. No creo que ninguno de los dos esté muy lejos, para ser justos, no hay problemas graves. No me sorprendería que fuera antes de Navidad, pero después de enero podría ser un poco más realista".

Actualmente, Díaz Marulanda tiene un contrato con los ‘reds’ hasta junio de 2027, pero el conjunto inglés quiere librarse de los problemas que ha tenido con otra de sus figuras y extender su vínculo sería su mejor opción.

En ‘Transfermarkt’, actualmente el guajiro tiene un valor de 80 millones de euros, siendo el colombiano con mayor valor en el mercado. En la actual temporada ha marcado nueve goles, siendo una de las claves en el plantel de Slot.