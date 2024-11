James Rodríguez ilusiona a equipo de tercera división español: la decisión es de Rayo Vallecano

Puede que no tenga minutos con Rayo Vallecano . También que no lo considere su técnico Íñigo Pérez y que todo lo que rodee su presente cause controversia en la prensa española y también en nuestro país. Pero lo que no se le puede quitar aJames Rodríguez es su prestigio, con una hoja de vida con varios momentos de brillantez y gloria tanto a nivel de clubes e igualmente con la Selección Colombia.

Y esa chapa de figura quedó en evidencia nuevamente en las últimas horas y después de conocerse el sorteo de la segunda fase de la Copa del Rey, ya que Rayo tendrá que visitar a Unionistas, de la tercera división del balompié ibérico.

En dicho club de la ciudad de Salamanca se ilusionan con ver en acción a James e incluso los medios recordaron la vez en la que fue a enfrentar a Unionistas con la camiseta del Real Madrid, que salió ganador por 3-1 con goles de Ibrahim Díaz y Gareth Bale. En esa oportunidad, el colombiano estuvo presente durante 80 minutos.

"Unionistas y James Rodríguez, designado recientemente como el MVP de la Copa América, volverán a cruzar sus caminos en la Copa del Rey", destacaron en el sitio web 'Salamanca Hoy'.

Publicidad

En medio de este 'boom', hay que recordar que en la eliminatoria pasada de la Copa del Rey, el nacido en Cúcuta y de 33 años no hizo parte de la nómina del cuadro obrero de las afueras de Madrid por una dolencia muscular que aquejaba en ese entonces.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Rayo Vallecano, en partido de La Liga de España Getty Images

Ahora faltará ver qué suceda con Rodríguez Rubio y si para este tipo de partidos es considerado por el técnico Pérez, quien evidentemente no tiene empatía por el experimentado futbolista.

Publicidad

Partidos de la segunda fase de la Copa del Rey