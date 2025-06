Luis Díaz dejó enfriar su opción y en Barcelona ya miran otros 'pesos pesados'

Luis Díazdisfruta de sus vacaciones mientras se define su futuro en el 'viejo continente', pese a que aún tiene dos años de contrato con el Liverpool, una eventual salida con destino al Barcelona le interesaría; pero el factor económico es un problema. En el 'team barça' confían en que 'alojen' en su precio; las especulaciones siguen a la orden del día.

80 millones de euros piden los 'reds' por la salida del colombiano, pero el 'barça' se 'bajarían' máximo de 60 de la moneda única, lo que pone un pero en las negociaciones, y retumba otros posibles nombres en el cuadro español.

En el entorno del actual campeón de España, solo espera que Liverpool rebaje en la cantidad que piden por 'Lucho', aunque reconocen que no será fácil porque el guajiro no es una ficha fácil de suplir en el once titular de Arne Slot, gracias a su desequilibrio y gran balance goleador. En las directivas de los 'culé' no paran de indicar que Díaz Marulanda es la prioridad.

Según el diario 'Mundo Deportivo' "llegar a un acuerdo económico con los ingleses permitiría que el traspaso se produjera en las condiciones habituales de pagos a plazos, algo muy importante para el Barça a día de hoy y que precisamente entra en conflicto con otro caso, el de Nico (Williams)".

Luis Díaz celebra gol de Liverpool frente a Fulham. AFP

Publicidad

Y es que aunque 'Lucho' es la prioridad, no es la única opción, se ha vuelto a encender el interés por el joven campeón de la Eurocopa, Nico Williams, y el inglés hoy jugador del Aston Villa, Marcus Rashford toman carrera.

Luis Díaz está a la expectativa



"Estoy muy feliz en Liverpool, siempre lo he manifestado. Ellos me han recibido muy bien, estamos ahora mismo en contacto con ellos porque obviamente estamos hablando con otros clubes. Es normal, el mercado se abre y tratar de arreglar lo que sea mejor posible para nosotros, estoy en espera de lo que se pueda dar", afirmó en conferencia de prensa con Selección Colombia hace algunos días.

Publicidad

Luis Díaz se casó

Mientras define su futuro, el guajiro se casó en la ciudad de Barraquilla con la mujer con la que comenzó su carrera futbolística, Geraldine Ponce, y que tuvo invitados de lujo como lo fue Juan Guillermo Cuadrado, Déiver Machado, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta e incluso el brasileño y jugador en el fútbol árabe, Fabinho Tavares.

Fue un matrimonio privado y con poca audiencia, pero suficiente para sellar el amor entre la pareja colombiana que ha perdurado por más de nueve años.