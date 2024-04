Luis Díaz, en Manchester United vs. Liverpool, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver el partido

Continúa la acción en la Premier League. Este domingo 7 de abril, por la fecha 32, Liverpool visitará a Manchester United, en Old Trafford, en uno de los partidos más atractivos. Y es que hay un mano a mano por el liderato, en la lucha por lograr el título, entre los 'reds', Arsenal y Manchester City. Por eso, Luis Díaz espera ser titular y aportar a su equipo para ganar.

No se ni pierda un solo detalle de este gran compromiso y prográmese desde ya. Vea Manchester United vs. Liverpool, EN VIVO, a las 9:30 a.m. (Colombia), este domingo 7 de abril, a través del canal de televisión de ESPN. De igual manera, en la plataforma de Star+, ONLINE y por internet, podrá seguir al delantero colombiano Luis Díaz, quien vive un gran presente.

Hora y dónde ver Manchester United vs. Liverpool

Día: domingo 7 de abril.

Hora: 9:30 a.m. (Colombia).

Estadio: Old Trafford.

Jornada: fecha 32 de la Premier League.

Transmisión por televisión: ESPN.

Transmisión por internet: Star+.

Luis Díaz, atacante colombiano del Liverpool, en medio de un partido de la Premier League 2023/2024 Getty Images

Tabla de posiciones de la Premier League 2023/2024

Con 31 partidos disputados, Arsenal marcha en la primera posición, con 71 puntos y una diferencia de gol de +51, gracias a 22 victorias, cinco empates y cuatro derrotas, con 75 tantos a favor y 24 en contra. En segundo puesto y 30 juegos, está Liverpool, con 70 unidades, producto de 21 triunfos, siete igualdades y dos caídas, y +42 en su diferencia de gol.

En el tercer lugar está Manchester City, que suma también 70 puntos, tras 21 victorias, siete empates y tres derrotas. En cuanto a su diferencia, los 'cityzens' tienen +40, con 71 anotaciones a favor y 31 en contra. Respecto a Manchester United, marcha en la sexta posición, sumando 48 unidades, pero -1, afuera de puestos de torneos europeos, hasta el momento.

¿Qué dijo Jurgen Klopp sobre el partido contra Manchester United?

Tenemos que encontrar la manera de crearles problemas. A ese nivel, con ese rival, en ese estadio, lo mejor es que hagamos un muy buen partido si queremos conseguir algo, la verdad Jürgen Klopp, director técnico de Liverpool

Jürgen Klopp, director técnico de Liverpool, habló previo a la final de la Carabao Cup, contra Chelsea AFP