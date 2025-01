Luis Díaz no tuvo su mejor partido: gol errado y polémica en Brentford 0-2 Liverpool

Luis Díaz estaba en duda para el partido de este sábado 18 de enero, entre Liverpool y Brentford, luego de que Arne Slot informara que había presentado una enfermedad días atrás. Sin embargo, eso quedó atrás y recibió la confianza, siendo titular en el triunfo 2-0 de los 'reds', en el Gtech Community Stadium, por la fecha 22 de la Premier League .

Eso sí, su presentación no fue la mejor. Nuevamente, fue ubicado como '9' de área y no se le vio tan claro como solía serlo por las bandas. De hecho, erró una clara opción de gol. Cuando jugaba el minuto 14, los 'reds' armaron una buena acción colectiva, que llegó a los pies de Ibrahima Konaté. La defensa rival no presionó, por lo que tuvo el tiempo y espacio.

Controló, levantó la cabeza y envió un centro lleno de precisión a donde estaba el guajiro. Parecía que era el primero del líder de la Premier League, pero no fue así y falló . Quiso definir de una manera bastante particular y no salió bien. Pero no fue todo, ya que, tiempo más tarde, en la segunda parte, simuló un penalti, argumentando un toque del arquero rival.

Esa fue la 'gota que rebasó el vaso', pues Arne Slot lo sustituyó al minuto 64 para dar paso a Darwin Núñez, quien terminó siendo la figura. Todo parecía que finalizará 0-0, pero el uruguayo se las ingenió para inflar las redes. Al minuto 90+1' y 90+3', anotó los goles de la victoria, para el 0-2 definitivo, que mantiene a Liverpool en la cima de la liga inglesa.

Luis Díaz, delantero colombiano, en el partido de Liverpool contra Brentford, por Premier League

Ficha técnico de Brentford vs. Liverpool, por Premier League

Alineaciones titulares

Brentford: Mark Flekken; Mads Roerslev, Nathan Collins, Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter; Vitaly Janelt, Christian Nørgaard, Yehor Yarmolyuk; Mikkel Damsgaard; Bryan Mbeumo y Yoane Wissa. D.T.: Thomas Frank.

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo; y Luis Díaz. D.T.: Arne Slot.

Suplentes

Brentford: Rico Henry, Kevin Schade, Mathias Jensen, Hákon Rafn Valdimarsson, Fábio Carvalho, Ben Mee, Yunus Konak, Paris Maghoma y Kim Ji-soo.

Liverpool: Wataru Endō, Darwin Núñez, Federico Chiesa, Curtis Jones, Harvey Elliott, Andrew Robertson, Conor Bradley, Jarell Amorin Quansah y Caoimhín Kelleher.

Luis Díaz, delantero colombiano, fue referente en ataque de Liverpool contra Brentford, en Premier League

Cambios

Brentford: Kevin Schade por Vitaly Janelt; Mathias Jensen por Mikkel Damsgaard.

Liverpool: Andrew Robertson por Kostas Tsimikas; Darwin Núñez por Luis Díaz; Curtis Jones por Alexis Mac Allister; Harvey Elliott por Dominik Szoboszlai; Federico Chiesa por Cody Gakpo.

Amonestados

Brentford: Christian Nørgaard y Mads Roerslev.

Liverpool: Kostas Tsimikas, Dominik Szoboszlai y Darwin Núñez.