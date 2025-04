Luis Díaz recibió noticias sobre su futuro: Arne Slot, técnico de Liverpool, reveló su plan

En la temporada 2024/2025, Luis Díaz ha disputado un total de 2.995 minutos con Liverpool, entre Champions League , FA Cup, Premier League y Carabao Cup, repartidos en 45 partidos. Allí, ha marcado 15 goles y brindado ocho asistencias; de igual manera, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado. Dichos números confirman su importancia en el equipo.

Sin embargo, su continuidad en los 'reds' se puso en duda. A pesar de que tiene contrato hasta junio de 2027, las ofertas no han faltado y Barcelona , PSG y Al Nassr mostraron serio interés. El mercado de pases de verano está pronto a abrir sus puertas; razón por la que el equipo inglés se movió y aseguró un par de fichas clave, renovándolas por unos años más.

"En Liverpool siempre hay un buen mercado de verano y esta vez no fue la excepción. Somos un gran club y se demostró. Los jugadores no son de seguir mucho a los medios de comunicación, pero uno se va dando cuenta y se pregunta: "¿Será que podemos renovar?". Ya tenemos a dos: Mohamed Salah y Virgil van Dijk ; y son grandes noticias", dijo Arne Slot.

Pero no fue lo único que afirmó en rueda de prensa. "Veremos qué nos depara el resto del mercado de pases, pero sería extraño decir que no estoy feliz con el equipo. De hecho, es algo que he resaltado a lo largo de la temporada. Por lo tanto, estoy contento y espero mantenerlos a todos, y así sería un verano perfecto y maravilloso", añadió en rueda de prensa.

Luis Díaz, delantero colombiano del Liverpool, en un partido de la Premier League AFP

De esa manera, Luis Díaz recibió la tranquilidad de que quieren seguir contando con quienes están. Ahora, no puede bajar la guardia, ya que no se descartan fichajes. "Entre más juegue un mismo equipo y se mantenga la nómina, mayor será el éxito; en eso estamos claros y de acuerdo en el club. La idea es mantener el núcleo", puntualizó el director técnico.

"Lo cierto es que no se debe desconocer que sería bueno algo de energía con uno o dos jugadores nuevos, veremos qué pasa. Eso sí, tengo claro que, al ver la calidad que tenemos y lo que hemos hecho en la temporada, estoy conforme con todo el equipo", sentenció Arne Slot, entrenador de Liverpool, sobre los movimientos que se podrían dar en la institución.