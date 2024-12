Luis Díaz reveló cómo se siente jugando de delantero, en Liverpool: ¿le incomoda?

Este martes, el Liverpool volvió a conseguir un triunfo en la Champions League, esta vez frente al Girona, por la sexta fecha. El único tanto del partido, lo anotó el egipcio Mohamed Salah, por medio de un penalti que le cometieron al colombiano Luis Díaz.

Después de que se acabó el partido, guajiro pasó por la zona mixta, donde atendió a la prensa y estuvo conversando con el periodista Jaime Orlando Dinas. Allí, Díaz Marulanda habló del juego frente al conjunto español y se refirió a cómo se siente jugando como ‘9’, una función que le ha puesto Arne Slot en esta temporada.

“Nosotros tuvimos un partido correcto, pudimos haberlo hecho mucho mejor, pero rescatamos los tres puntos que era lo que queríamos conseguir, ganar el partido, seguir allá arriba y mentalizados para lo que se viene”, fueron las palabras de ‘Lucho’.

El Liverpool sigue en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga de Campeones y ya aseguró su cupo para estar en la fase final. Los ingleses tienen paso perfecto, con seis victorias en los seis partidos disputados. Además, son el único conjunto que tiene paso perfecto en lo que va del campeonato.

Motivación para Luis Díaz. LFC

Sobre su nivel de juego, Luis Díaz dijo: “Ando muy cómodo, feliz, tranquilo porque están saliendo las cosas bien. Lo grupal, que es lo verdaderamente importante está bien y cuando lo grupal está bien, lo individual también fluye”.

“Me siento bien, es una posición que vengo conociendo de a poco, trabajándola con el técnico durante la semana, tratando de acoplarme cada vez mejor y seguiré trabajando para ayudar al equipo. A mí me gusta el fútbol y estaré contento donde me pongan. Tanto en el club como en la Selección voy a tratar de dar el máximo donde me toque, es una posición que se podría mirar. Pero ahora estoy contento”, fueron sus palabras sobre su nuevo papel como delantero centro.