Luis Díaz tuvo un voto de confianza de Jurgen Klopp para el partido de Liverpool con Crystal Palace

Luis Díaz regresa a la acción y lo hará desde el pitazo inicial. Este domingo 14 de abril, Liverpool tendrá una dura prueba, en Anfield, recibiendo a Crystal Palace. Y es que, tras la victoria 5-1 de Manchester City sobre Luton y a la espera de lo que pase con Arsenal frente al Aston Villa, los 'reds' no tienen otra alternativa que ganar para seguir en la pelea por el título.

Así las cosas, el director técnico Jurgen Klopp no se puso con rodeos y eligió a quienes considera son los mejores para este compromiso. Allí, en el once titular confirmado, aparece el delantero colombiano Luis Díaz, quien espera aportar, con todo su talento, en el frente de ataque. Eso sí, no estará solo y lo acompañarán Mohamed Salah y Darwin Núñez, adelante.

Recordemos que en el anterior juego de Liverpool, que culminó con derrota 0-3 frente a Atalanta, por la ida de los cuartos de final de la Europa League, 'Lucho' empezó en el banco de suplentes. Por eso, este domingo, cuando suene el pitazo inicial a las 8:00 a.m. (Hora de Colombia), significará el regreso del guajiro al once de arranque. Son buenas noticias.

En la mitad de la cancha, el estratega alemán se la jugó por Alexis Mac Allister, Wataru Endō y Curtis Jones, mientras que en la zona defensiva aparece la habitual línea de cuatro, conformada por Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson. Por último, Alisson Becker regresa al arco de Liverpool, tras un largo de tiempo ausente por lesión.

Luis Díaz, jugador colombiano del Liverpool, ha sido clave en la lucha por el título de la Premier League 2023/2024 Getty Images

Alineación titular de Liverpool vs. Crystal Palace, con Luis Díaz de titular

Alisson Becker; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Alexis Mac Allister, Wataru Endō, Curtis Jones; Mohamed Salah, Luis Díaz y Darwin Núñez. D.T.: Jurgen Klopp.

Suplentes de Liverpool vs. Crystal Palace, para el partido de la Premier League

Caoimhín Kelleher, Joe Gomez, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Harvey Elliott, Diogo Jota, Ryan Gravenberch, Jarell Quansah y Trent Alexander-Arnold.

Team news confirmed for #LIVCRY ✊🔴 — Liverpool FC (@LFC) April 14, 2024