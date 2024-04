Luis Díaz y Duván Zapata comparten distinción en el fútbol europeo: hacer goles sí paga

El volante colombiano Luis Díaz convirtió su segunda diana en los últimos tres partidos de la Premier League para que el Liverpool rescatara un punto del empate ante Manchester United (2-2). También en Inglaterra, el brasileño Bruno Guimaraes facturó para que el Newcastle se impusiera por la mínima ante el Fulham (1-0). El centrocampista, además, llegó a cien partidos disputados con la camiseta de las Urracas.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes Ligas europeas, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Jhonatan – Tuta, Thiago Silva, Riccieli – Bruno Guimaraes, Luis Díaz, Lucas Paquetá, Carlinhos – Martín Satriano, Duván Zapata y Jhonder Cádiz.

Arquero:

Jhonatan (Rio Ave/BRA): El arquero brasileño hiló dos partidos sin encajar en la Liga de Portugal en la victoria ante Gil Vicente (3-0). Jhonatan suma nueve vallas invictas en 21 partidos del campeonato luso.

Publicidad

Defensores:

- Tuta (Eintracht Frankfurt/BRA): El zaguero brasileño convirtió su primer tanto en la temporada para rescatar un punto del empate ante Werder Bremen (1-1). Tuta firmó el tanto de la sentencia (77) de un testarazo a un centro bombeado al área del ecuatoriano Willian Pacho.

Publicidad

- Thiago Silva (Chelsea/BRA): El veterano brasileño facturó para abrir el marcador en el empate ante Sheffield United (2-2). Silva, que volvió a gozar de minutos en la Premier League luego de cinco partidos sin ver acción, suma tres goles en 24 partidos del torneo inglés.

- Riccieli (Famalicao/BRA): El central se estrenó como goleador en el triunfo ante Vizela (3-2). Riccieli puso el 2-0 parcial al filo del descanso (43) de un cabezazo en el cobro de una falta.

Volantes y centrocampistas:

- Bruno Guimaraes (Newcastle/BRA): El centrocampista llegó a cien partidos disputados con la camiseta de las Urracas y lo celebró marcando el gol del triunfo ante el Fulham (1-0) en la Premier League.

Publicidad

"Es un gran día para mí; a veces parece que no he jugado (con el Newcastle) durante tanto tiempo. Creo que el club ha disputado 107 partidos desde que llegué. Me he perdido sólo siete", dijo el brasileño a los medios del club.

- Luis Díaz (Liverpool/COL): Lucho convirtió su octavo gol en la presente temporada de la Premier League en el empate ante Manchester United (2-2). El volante cafetero suma dos goles y una asistencia en los últimos tres partidos del campeonato británico.

Luis Díaz, celebrando su anotación contra Manchester United. PAUL ELLIS/AFP

Publicidad

- Lucas Paquetá (West Ham United/BRA): El volante brasileño marcó desde el punto penal para encaminar la victoria de los Hammers ante el Wolverhampton (2-1). Paquetá llegó a cuatro goles y seis asistencias en los 25 partidos que ha disputado en la Premier League en lo que va de la campaña.

- Carlinhos (Portimonense/BRA): El volante brasileño contribuyó con un tanto a la victoria ante el Chaves (2-3) con la que el Portimonense puso fin a una racha de ocho partidos sin ganar y recortó la distancia con respecto a la salvación a tan sólo un punto.

Atacantes:

- Martín Satriano (Brest/URU): El atacante de 23 años fue una de las figuras más destacadas en el triunfo ante el Metz (4-3) al registrar un tanto y una asistencia. Satriano suma dos goles en los últimos tres partidos de la Ligue 1. Con el triunfo, el Brest llegó a 53 unidades para mantenerse en la segunda posición de la tabla a diez puntos del líder, PSG (63).

Publicidad

- Duván Zapata (Torino/COL): El delantero colombiano convirtió un doblete para llegar a 120 goles en 312 partidos de la Serie A. Zapata logró nivelar el encuentro ante el Empoli en dos ocasiones, pero no pudo evitar la derrota (3-2).

Duván Zapata en acción de juego contra Empoli Foto: Torino

- Jhonder Cádiz (Famalicao/VEN): El atacante de la vinotinto hiló su segundo encuentro en la Liga de Portugal viendo puerta en el triunfo ante Vizela (3-2). Cádiz, que mantiene su condición de titular, llegó a once dianas en 24 partidos y disputó los 90 minutos del encuentro.