Luis Díaz y la controversia por no ir al funeral de Diogo Jota; "les ganó el afán de protagonismo"

Continúan los comentarios y críticas hacia Luis Díaz por no haber asistido al funeral del familiar de Diogo Jota, al cual sí acudieron varios de sus compañeros del Liverpool, para acompañar a la familia del portugués en ese difícil momento.

El guajiro, por su parte, fue visto en un evento con influenciadoreso, donde el tema rápidamente se convirtió en el centro de atención, ya que muchos buscaban crear contenido con él. Todo esto ocurrió mientras atravesaba un momento duro, en Liverpool, tras enterarse de la lamentable situación del fallecimiento de su compañero de equipo, el pasado jueves 3 de julio.

Es por ello que en el programa 'Jugada Maestra' de 'Ditu', se tocó el tema, que envuelve al colombiano en las portadas de los medios internacionales, donde no paran de 'darle palo' tras lo ocurrido.

"El entorno laboral y familiar son dos cosas aparte, desde lo laboral se le han dado medidas y prevención a 'Lucho' para este tipo de situación en particular, desde un día que tuvo la cautela por la situación de (Diogo) Jota, Luis Díaz en ese momento estaba desbastado, y desde un principio desde el entorno laboral y su iniciativa, en Liverpool se trató de buscarle vuelo para ir al funeral, pero no fue posible porque llegaban con conexiones al día domingo, posterior al entierro", comenzó diciendo el periodista Victor Romero a la mesa de panelistas.

Romero continuó y apuntó que "el día viernes, cuándo explota la situación, 'Lucho' estaba triste y con bajo estado de ánimo, fue allí donde su padre (Luis Manuel) y su hermano Roger (Díaz), trataron de animarlo y le sugirieron que saliera de la rutina asistiendo a ese evento, él no tenia ningún compromiso con los influenciadores, era solo con el padre y hermano de Luis Díaz. Cuando él se acerca, le dijeron a los creadores de contenido que no subieran fotos ni videos con el futbolista de Liverpool, pero por la situación, les gano el afán de protagonismo y no guardaron la prudencia para subirlos en otra situación", concluyó.



Lo cierto es que, el guajiro pese a tener aún contrato vigente con los 'reds' hasta el año 2027, las ofertas que llegan por el jugador no cesan, además del Barcelona, se conoció que Bayern Múnich entró por la puja por el jugador, pero ningún acuerdo se puede realizar hasta que el club inglés no dé el visto bueno, ya que hay un convenio de por medio. Por ahora, el atacante de 28 años ya se encuentra presto para iniciar la pretemporada con Liverpool, en la preparación de lo que serán las competiciones de la temporada 2025/26.