Óscar Quintabani, aterrado por no aparecer en historial laboral de Nacional; "me parece miserable"

El técnico colombo-argentino Óscar Héctor Quintabani, quien dirigió a Atlético Nacional entre 2006 y 2008 y logró un bicampeonato de liga en 2007, narró la lamentable situación que atraviesa al no ser reconocido como alguien vinculado al club, a pesar de su exitoso paso por la institución.

Según el club, esto se debe al cambio de razón social realizado en el año 2011, lo que ha generado la ausencia de documentos actualizados que registren algún convenio o historial laboral entre el estratega y el cuadro verde de Antioquia.

"Estoy muy triste porque yo mande el primer correo solicitando mi carta laboral y lo hice siguiendo el conducto lógico y me contestaron que iban a revisar en otro tipo de archivos, volví y contesté que yo había sido bicampeón con el equipo, le mande credenciales de Dimayor y tampoco, me parece miserable. Yo no estoy buscando esto para pensión ni para nada, solo estoy solicitando mi carta laboral, si eso fuese por la pensión, sería más miserable, más por la gente que trabaja años en una empresa", afirmó el DT a los periodistas del 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que se mostraron consternados por esta inaudita situación.

"Después de recibir tu solicitud debemos de indicar que lastimosamente no es procedente expedir el documento solicitado ya que revisamos nuestros archivos y registros de nómina y no se encuentra que haya existido alguna relación laboral con Atlético Nacional S.A identificado en los periodos indicados, fue constituida jurídicamente en el año 2011, siendo así ya nueva persona jurídica totalmente diferente e independiente a otras entidades que hayan llevado su nombre en esta organización", ese fue el correo que recibió Quintabani y que posteriormente fue compartido con la audiencia en el espacio radial.

Oscar Héctor Quintabani en Nacional 2007 AFP

Publicidad

"Es absurdo porque diríamos que el FPC volvió de vuelta en 2011 y de ahí para atrás era otro, y que Nacional ya no tiene 18 títulos sino menos, no escucho en la calle más que "profe profe; una foto" o que "gracias por los títulos". Gracias a Dios estamos en el corazón del hincha, pero es increíble que se tenga una relación tan miserable por parte de las empresas con los protagonista, en este caso como lo son jugadores y entrenadores como yo", dijo el antiguo arquero.

"A partir del 1995 o 1996 se empezaron a contar meses para pensión y eso, del '96' para atrás no hay nada, el gobierno nunca dijo nada, pero qué tiene de malo que un patrón diga que estuvo en una empresa, que tiene de malo haber sido campeón, la idea es reafirmar mi trabajo en esta magnifica institución, de verdad no se entiende", concluyó el experimentado entrenador.