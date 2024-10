Luis Díaz y una sorpresiva decisión de Liverpool, justo cuando es suplente

Luis Díaz es uno de los jugadores colombianos más importantes que milita en Europa y por eso cada vez que suena en los medios ingleses es noticia. El guajiro viene siendo suplente en el Liverpool desde que regresó de la Selección Colombia, tras la doble fecha de eliminatoria. Ahora, en el ambiente de los 'reds' hablan del plan que tiene con el jugador marcado con la camiseta número 7.

Según el portal inglés 'Anfield Watch', la decisión de tener a 'Lucho' en el banquillo no es solo un capricho del director técnico Arne Slot sino se que debe idea que viene desde la dirigencia del club que marcha primero en la Premier League.

De entrada, el citado medio deja en claro que el colombiano que sí dejado ver una mejoría en la cancha en el inicio de esta liga, respecto a la inmediatamente anterior. "Luis Díaz ha comenzado la temporada en gran forma, anotando cinco goles y dando una asistencia en ocho aperturas en la Premier League. Esto está en contraste directo con sus muy criticadas actuaciones de la temporada pasada, en las que el colombiano carecía notablemente de filo", informa la prensa inglesa.

No obstante, eso no es todo, puesto que también revelaron que el Liverpool no descarta una posible salida del guajiro, sobre todo en medio del interés que hubo de ciertos equipos en el mercado de fichajes del verano. "A pesar de los rumores de posibles traspasos al Barcelona y al Paris Saint Germain que persistieron durante todo el verano, ninguna negociación contractual resultó exitosa. Sin embargo, Díaz sigue atrayendo la atención y el Liverpool podría estar planeando una venta sorpresa, a pesar de su gran forma", revelaron.

Luis Díaz en la Champions League - Foto: Edith Geuppert - GES Sportfoto/Getty Images

Dicho esto, Liverpool no estaría del todo contento con 'Lucho' y por eso no descartan de todo ganar una buena suma de dinero a cambio de la venta del futbolista de 27 años.

Ahora bien, el otro dato que llama la atención es que los 'reds' también piensan en salir de un jugador que llevaron para esta temporada y que se pensaba como un revulsivo para Díaz Marulanda. "Parece que el Liverpool se está acercando al punto en el que ya está listo para cortar sus pérdidas con Federico Chiesa . Así lo informa 'Calciomercato' , que afirma que están abiertos a ceder a Chiesa a Italia en enero", añadieron desde el portal.

Solo queda esperar que le depara el futuro Díaz, quien está disponible para jugar este domingo 27 de octubre contra el Arsenal.