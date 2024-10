Juan Daniel Roa y toda la verdad de la vez que Millonarios le 'coqueteó', pero él los rechazó

Muchos comentarios y críticas han recaído sobre Juan Daniel Roa en las últimas horas, luego de que se conociera que sería homenajeado por parte de Santa Fe en el clásico capitalino, tras confirmarse su retiro del fútbol profesional.

Comentarios como, “qué inoportuno homenajear a ese hincha ‘embajador’” o “cómo lo van a homenajear contra el equipo de sus amores”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en las redes sociales, en contra del futbolista. Es por eso que en charla con Gol Caracol, Ángela Gordon, esposa del exfutbolista, dio reveladores detalles de Juan Daniel, incluida aquella vez que rechazó una oferta de los ‘albiazules’.

“Yo lo leo y no lo creo. Es inexplicable de dónde sacan esta gran mentira, Juan Daniel no compra azul ni el cepillo de dientes. Hoy ya puedo contar algo que lo dice todo y es que en el 2019 él (Roa) tenía 4 ofertas sobre la mesa y una de esas fue Millonarios , a la cual, fue la única de todas que le dio un no rotundo. De ahí salió al Deportivo Cali”, indicó de entrada la esposa y madre de las hijas del capitalino.

¿Por qué se le critica a usted y a la familia del declive en la carrera de Juan Daniel?

“Este es un rumor tan absurdo. ¿Qué padres o qué esposa quisieran estancar los sueños de un ser que aman tanto? A pesar de que, desde que estamos juntos consiguió la Sudamericana, dos ligas, la Suruga y el gran llamado de la selección Colombia, es de saber que Juan tuvo un declive en su rendimiento, pero por prudencia jamás pudimos decir lo que hoy estamos dando a conocer y es que ese declive fue un infortunio a raíz de su artrosis de cadera, condición con la cual nació y que solo los deportistas que lo sufren saben lo que es llevar a cuestas ese dolor y terminar alejándose de las canchas por su salud”.

¿Cómo se afrontó la decisión del retiro, como familia?

“Ha sido todo un proceso demasiado difícil para nosotros como familia y como pareja. Vi sufrir a mi esposo muchísimas noches sin poder dormir del dolor, tuvo muchas infiltraciones para poder alargar el día de su primera cirugía de cadera, muchos médicos le dijeron que no volvería a jugar y gracias a Dios volvió a Santa Fe en el 2023, demostrando que aún con el reemplazo de cadera podía seguir rindiendo. Desafortunadamente el otro costado de su cadera ya está molestando también y eso fue lo que llevó a tomar esta difícil decisión”.

¿Por qué cree que la culpan como principal autora del declive en la carrera de Juan Roa?

“Por todo lo anterior, siempre me han tildado de la responsable de su declive, pero nadie sabía que él llevaba a cuestas una condición médica que poco a poco iba a afectando su rendimiento hasta traerlo a este punto; un retiro a tan corta edad y con toda una carrera futbolística maravillosa. El hecho de participar conmigo en mis videos, soy creadora de contenido y trabajo para muchas marcas, me gusta entretener a mi audiencia y él también se divierte haciéndolo es algo que hemos disfrutado como pareja, algo que muchos exfutbolistas hoy en día hacen con sus parejas , pero siempre nos han criticado a nosotros por su bajo rendimiento".