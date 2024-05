Luis Fernando Muriel, tras doblete con Orlando City: "Me llenó de mucha confianza"

Luis Fernando Murielse 'quitó la sal' y marcó en la noche del sábado sus dos primeros goles con el Orlando City, en la MLS. El delantero nacido en Santo Tomás se reportó en la victoria de su equipo por marcador de 2-3 sobre Philadelphia Union.

Por su buena actuación fue distinguido como el mejor de la cancha, y tras el juego, dejó sus sensaciones con los medios oficiales del campeonato norteamericano.

De entrada, Muriel Fruto destacó lo que fue el trabajo en equipo para lograr tres puntos valiosos, en el compromiso válido por la Major League Soccer.

"Fue un gran juego. Creo que era algo que deseábamos después de dos partidos difíciles en los que perdimos. Pero creo que nos merecíamos esta victoria con todo el trabajo que ha estado haciendo este grupo. Estoy muy feliz por eso", resaltó el exfutbolista del Atalanta de Italia.

Respecto a su doblete, Luis Fernando no ocultó la felicidad, sobre todo porque se demoró un poco en poder inflar las redes contrarias desde su arribo a la MLS procedente del fútbol italiano.

"Creo que, como dijiste, ha tardado mucho en llegar, ¿verdad? He estado esperando que eso suceda. Creo que la adaptación a esta liga era algo que realmente estaba intentando conseguir lo más rápido posible, pero era algo un poco más difícil. Pero creo que la adaptación al grupo fue casi inmediata, algo que mis compañeros realmente facilitaron. Después de estos 10 partidos, no poder marcar como quería, es difícil, pero mis compañeros de equipo y este grupo están trabajando muy duro. Así que poder tener eso y simplemente que me empujaran fue genial. Fueron dos goles que hoy me llenaron mucho de confianza", complementó.

Por su parte, Óscar Pareja, su director técnico en el Orlando City, también se mostró contento por el partido de atlanticense.

"Fue un momento importante para Luis poder aportar de esta manera con el equipo. Marcar goles es para lo que vino y esta noche fue una noche que recordará no solo porque la ganamos, sino porque marcó esos dos goles que eran muy necesarios para su confianza y también para todo el equipo. Hemos estado pasando por momentos difíciles y la fe sigue intacta", precisó el DT colombiano en declaraciones que recoge la página web del Orlando City.

Ahora Muriel y compañía se preparan para enfrentar al Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, el miércoles 15 de mayo con horario de la 6:30 de la tarde.