Manchester City vs Liverpool EN VIVO, hora y dónde ver partido de Luis Díaz

La Premier League, como en cada fecha, tendrá un partido emocionante y entre grandes clubes como pasará este domingo 23 de febrero con el duelo de Manchester City vs Liverpool , donde se espera esté en cancha el colombiano Luis Díaz.

Eso sí, el presente de ambos clubes es distinto, no como en temporadas pasadas en las que llegaban entre los mejores equipos con rendimiento y peleando por el título.

Fecha: domingo 23 de febrero de 2025

Hora: 11:30 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Etihad (Manchester, Inglaterra)

Transmisión: ESPN / Disney Plus

El partido de Manchester City vs Liverpool será por la fecha 26 de la Premier League, campeonato que lideran los reds con 61 puntos, ocho unidades más que el Arsenal que es el segundo, 14 más que el Nottingham Forest, que es tercero, y sorprendentemente 17 más que los ‘ciudadanos’.

Los dirigidos por Pep Guardiola están teniendo una temporada para el olvido, ya quedando eliminados de la Copa de la Liga de Inglaterra, de la Champions League y lejos de pelear por el título de Premier.

Del lado de Liverpool una victoria este domingo podrían acercarlos aún más al trofeo, mucho más tras la caída del Arsenal 1-0 a manos del West Ham, por lo que podría ampliar aún más la distancia entre sus perseguidores en la tabla de posiciones.

Se espera que para este partido sea titular el colombiano Luis Díaz, quien en el más reciente partido de los de Merseyside, el miércoles, comenzó como suplente y el propio técnico Arne Slot explicó que había jugado muchos compromisos en pocos días, por lo que decidió darle un descanso.

Con eso, el atacante nacido en Barrancas, La Guajira, sería inicialista, aunque estará la incógnita hasta antes del encuentro, si lo hará como ‘9’ o como extremo, esa última su posición natural en la cancha.