Mayra Ramírez deslumbró en el triunfo 3-0 del Chelsea vs. Everton, por la Women's Super League

¡Siempre atenta y colaborativa! Desde su llegada, Mayra Ramírez ha contado con la confianza de la estratega inglesa Emma Hayes, quien le ha ido dando minutos para que se acople de buena manera al planteamiento 'blue'. Así las cosas, en esta oportunidad, la timonel decidió contar 78 minutos con la 'cafetera' en la victoria 3-0 del Chelsea contra Everton, por la Women's Super League.

Mayra Ramírez inició el compromiso de muy buena manera y demostrando ser de bastante ayuda en el zona de ataque, pues desde el primer minuto la colombiano 'peleó' con las defensas del Everton, quienes le cometieron un aparente acción de penalti, pero la juez del compromiso no lo pitó a favor de la cundinamarquesa.

No obstante, eso no fue impedimento para que siguiera incomodando a sus rivales y de paso asociándose con sus compañeras quienes constantemente la buscaban y la asistían para que abriera el marcador en el primer tiempo. En el minuto cinco, Guro Reiten le dio un pase que la dejó frente a frente de la guardameta del Everton, pero no pudo terminar de buena manera la jugada.

Sin embargo, pese a todas las jugadas importantes que ya estaba protagonizando, fue al minuto 25 cuando desbordó por la banda, dejó 'tirada' a una de las defensas de las 'Toffees' y dio el pase que luego culminó para que pitaran penalti a favor de una de sus compañeras. De esa manera, fue Guro Reiten quien anotó el primer gol del partido.

Luego en el segundo tiempo, Mayra Ramírez no paró con sus ataques por la banda y aunque el Everton no tuvo mayores jugadas que inquietaron a las locales, las 'blue' no se querían ir solo con un gol. Fue así como en el minuto 70, la colombiana recibió la pelota por el costado derecho de la cancha, se escapó de Clare Wheeler, quien la estaba intentando parar y acto seguido la defensa de las 'Toffees' le cometió infracción en el área a Ramírez; a lo que en esta ocasión la jueza central no dudó en pitar la acción de penalti.

ANOTHER PENALTY!! RAMIREZ WINS IT!#CFCW — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) February 4, 2024

Guro Reiten se volvió a colocar enfrente de la pelota y decretó el 2-0 a favor del Chelsea , pues la guardameta Courtney Brosnan no pudo adivinarle una vez más el palo al que iba a tirar.

Chelsea no paró y siete minutos para el final Erin Cuthbert anotó el 3-0 definitivo.

Mayra Ramírez salió al minuto 78 entre aplausos de los seguidores que valoraron de muy buena manera el partido que hizo la atacante de la Selección Colombia. El siguiente duelo de las 'blue' será el miércoles 7 de febrero a las 2:00 p.m. contra Sunderland, por la FA WSL Cup.