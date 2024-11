"Me gustan los jugadores como James Rodríguez, da rabia lo que le hacen en Rayo Vallecano"

La poca continuidad de James Rodríguez en el Rayo Vallecano ya se ha vuelto un tema común en los medios de comunicación de España , pero este lunes desde ‘El Chiringuito’ volvieron a entregar información relacionada con que el colombiano no sería titular de acá en adelante con Iñigo Pérez y que, además, no descartan su salida en el mes de enero.

La decisiones que ha tomado Pérez con Rodríguez Rubio ha tenido opiniones tanto positivas, como negativas, y ahora el que alzó la mano, en la mesa de trabajo de ‘El Chiringuito’ fue Josep Pedrerol, principal conductor del programa, quien en repetidas ocasiones ha mostrado su debilidad por el juego del colombiano.

Pedrerol fue claro en que no está de acuerdo con los pocos minutos que le ha dado Iñigo Pérez al ‘10’, desde su regreso a España. “Es el mejor jugador de la Copa América y el entrenador del Rayo Vallecano dice que no le encaja porque corre poco, menos que los demás. Tienes al mejor de la Copa América y no lo pones, yo quiero ver siempre a James en un campo de fútbol”, fueron las primeras palabras del comunicador.

Sus colegas no estuvieron del todo de acuerdo y apelaron al buen momento que atraviesa el Rayo, sin la presencia constante del cucuteño dentro del terreno de juego. Y es que el conjunto madrileño se encuentra novena en la Liga de España, con 16 puntos en los 11 partidos disputados.

“Ahora me dicen que Iñigo Pérez lo está haciendo bien en el Rayo… nos está privando de ver la última gran temporada de James. ¿Por qué lo ficharon? ¿Acaso no sabían cómo jugaba? Ahora resulta que es malo…”, agregó Josep Pedrerol, luego de que también Edu Aguirre informara que el entrenador no ha tenido una charla de tú a tú con el colombiano, ni siquiera para contar qué pretende en su juego.

James Rodríguez, futbolista colombiano del Rayo Vallecano - Foto: Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images

Para terminar, Pedrerol tuvo unas contundentes palabras, sobre el error que ha cometido el conjunto español a la hora de fichar a James: “A mí me gustan los jugadores grandes y me da rabia que se estén perdiendo de esta manera los últimos años de James Rodríguez. El Rayo se equivocó en ficharlo con este entrenador. Si al técnico le gustan los que corren, lo entiendo, pero entonces para qué lo trajeron”.

De esta manera y después de la información que llegó desde ‘El Chiringuito’ habrá que esperar cómo continúa el futuro de James Rodríguez dentro del conjunto español, y ver si tendrá minutos el próximo viernes, frente a Las Palmas, tras no haber tenido acción este fin de semanas, por los desastres naturales en Valencia.