James Rodríguez, el ignorado en Rayo Vallecano: algo anda mal en el camerino

James Rodríguez no la pasa bien en el Rayo Vallecano , con pocos minutos de juego, en algunos partidos ni siquiera saliendo del banquillo de suplentes, y el principal apuntado está siendo el técnico Íñigo Pérez.

Y como los reflectores están puestos en el colombiano, pues este lunes desde España se revelaron algunos detalles de lo que está pasando con el entrenador del equipo de la ‘franja’.

En el popular programa ‘El Chiringuito’ le dedicaron un buen espacio en el programa para dar información y de paso opinar de la situación que vive James Rodríguez en el Rayo Vallecano, y allí se refirieron a la nula relación que hay con el técnico Íñigo Pérez.

James Rodríguez e Íñigo Pérez no se hablan en Rayo Vallecano

El periodista Edu Aguirre, quien es conocido por tener una cercana relación con el futbolista colombiano, fue el encargado de dar los detalles de lo que está pasando con el mediocampista cucuteño y el estratega español.

“No se si tiene algo o no personal, pero la realidad es que Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano, no ha tenido ni una sola charla con James Rodríguez, ni una sola reunión”, comenzó diciendo el comunicador.

De esa misma manera, explicó que el DT “nunca le ha dicho ‘quiero esto de ti, aprieta más aquí’. No se han reunido para decirle “oye, James no estas siendo titular por esto, te necesito más acá, no vas a jugar porque te necesito más acá”. No ha hablado absolutamente nada”.

❌ "NUNCA ha habido una REUNIÓN JAMES-ENTRENADOR del RAYO".



😯 "El entrenador no le ha dicho qué espera de él, qué corregir..."@EduAguirre7 sorprende a todos en #ChiringuitoJames. pic.twitter.com/KxgwDCVAe7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 5, 2024

En el mismo programa mencionaron este lunes que en el Rayo Vallecano estarían contemplando dejar ir a Rodríguez Rubio, en enero, si la situación no mejora entre el jugador y el técnico, quien no tiene confianza en él y está perfilándose por otros futbolistas.

Y sobre su incógnito futuro en Europa, en las últimas horas han surgido rumores que ponen a James afuera del equipo español y yéndose a otra liga y otro equipo del ‘Viejo Continente’.

James Rodríguez interesa en Lazio, si sale del Rayo Vallecano

El equipo de la ciudad de Roma y que juega en la Serie A de Italia, ha salido como el club que podría intentar fichar al mediocampista colombiano para el 2025, pensando en darle un salto de calidad y experiencia a su plantilla para luchar en el Calcio y buscar una clasificación a certámenes internacionales la próxima temporada.

Pero también ha trascendido que la Lazio primero analizaría el tema físico de James Rodríguez, quien en sus recientes clubes ha tenido varias lesiones y molestias constantes que no le han permitido tener regularidad, como pasó en Everton, Al Rayyan, Olympiacos, y Sao Paulo.

