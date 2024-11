¿Mensaje de Unai Emery para Jhon Jáder Durán?: "No están al mismo nivel del año pasado"

Este sábado, Aston Villa visitó Anfield y no la pasó nada bien en medio de la derrota 2-0 con el Liverpool, por la Premier League. Los 'villanos' no generaron mucho peligró en el arco 'red' y sigue con una racha negativa de resultados. Unai Emery, director técnico de los de Birmingham, no se quedó callado y habló fuerte a sus jugadores. ¿Mensaje para Jhon Jáder Durán ?

Como se acostumbra, el entrenador acudió a la rueda de prensa posterior al partido y dio su análisis sobre lo ocurrido en la cancha. "El Liverpool dominó a veces, pero no tuvo muchas ocasiones claras para marcar. Hicimos nuestro trabajo y tuvimos las ocasiones de gol en la primera parte, en la segunda, y jugamos más o menos como yo quería", dijo de entrada el español.

Sin embargo, Emery fue más allá y lanzó críticas a sus propios dirgidos, dando a entender que no pasan por su mejor momento futbolístico. "Tenemos que seguir mejorando, recuperar a algunos jugadores que acaban de volver después de largas lesiones. Algunos jugadores no están en el mismo nivel de rendimiento que el año pasado, pero hoy han sido un poco mejores", expresó el estratega de los 'villanos'.

Luego, el ibérico dejó en claro que hay clubes escalones por encima y eso no se puede tapar. "La liga está apretada, hay muchos equipos que lo están haciendo muy bien y tenemos que aceptar que tenemos que mejorar. Estamos un poco por debajo de nuestro nivel del año pasado, pero todavía tengo confianza", agregó.

Por último, Emery también dijo que no han tenido buena suerte con la parte física de algunos futbolistas, pero que eso no debe hacer bajar el ánimo. "Este año muchos jugadores han vuelto de largas lesiones. Tenemos que tratar de mantener la misma actitud y mentalidad positiva y tratar de aceptar a veces los resultados que hemos tenido esta semana", concluyó.

Jhon Jáder Durán en Liverpool vs. Aston Villa. PAUL ELLIS/AFP

Lo cierto es que el Villa tiene una racha de cinco partidos sin ganar, generando preocupación entre sus aficionados y Birmingham. La última vez que triunfaron fue el pasado 22 de octubre, cuando superaron 2-0 a Bologna, por la tercera jornada de la Champions. De ahí en adelante fueron derrotas con Crystal Palace, Tottenham, Brujas y Liverpool, y un empate con Bournemouth.

Aston Villa se ubica en la casilla 8 de la Premier League con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres derrotas y tres empates.